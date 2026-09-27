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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / VIDEO | Lancha con turistas se volcó en Santa Marta: ¿qué provocó el accidente?

VIDEO | Lancha con turistas se volcó en Santa Marta: ¿qué provocó el accidente?

La embarcación cubría el trayecto entre Playa Blanca y El Rodadero. Los ocupantes cayeron al mar, pero fueron auxiliados por otra lancha y llevaban chalecos salvavidas.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 27 de sept, 2026
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Lancha con turistas se volcó en Santa Marta: ¿qué provocó el accidente?
Lancha con turistas se volcó en Santa Marta. -
Redes sociales

Una lancha que transportaba turistas entre Playa Blanca y El Rodadero terminó volcada el pasado sábado 26 de septiembre en aguas de Santa Marta, en un hecho que obligó a activar una operación de rescate en el sector. La emergencia ocurrió, al parecer, mientras se presentaban condiciones marítimas que dificultaban la navegación.

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De acuerdo con la información entregada por la Dirección General Marítima (Dimar) a El Tiempo, el fuerte oleaje registrado durante la jornada es uno de los factores que se revisan para establecer por qué la embarcación perdió estabilidad. Y aunque los ocupantes terminaron en el agua después del volcamiento, otra embarcación que se encontraba cerca acudió al lugar y ayudó en el rescate.

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Según el reporte conocido hasta ahora, todos los turistas fueron auxiliados. Otro de los elementos confirmados por las autoridades es que los pasajeros llevaban puestos sus chalecos salvavidas cuando ocurrió el accidente, lo que permitió que permanecieran a flote mientras se desarrollaba la atención de la emergencia.

¿Qué pasó con la lancha en Santa Marta? Se conocieron imágenes

El accidente ocurrió durante el recorrido marítimo entre Playa Blanca y El Rodadero, dos puntos turísticos de Santa Marta que cuentan con transporte en embarcaciones para el desplazamiento de visitantes. En medio del trayecto, la lancha terminó volcada y sus ocupantes quedaron en el mar.

Personas que se movilizaban en otra embarcación presenciaron la situación y registraron parte de lo ocurrido en videos que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales. En las imágenes se observa la embarcación volteada en el agua y a varias personas que permanecían en el mar mientras otras lanchas se acercaban para prestar ayuda. Hasta el momento, las autoridades no han reportado consecuencias graves entre los turistas involucrados.

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Después del volcamiento comenzaron a circular versiones en redes sociales que apuntaban a un supuesto sobrecupo como una de las posibles razones por las que la lancha habría perdido estabilidad. No obstante, esta información no ha sido confirmada por las autoridades. La causa del volcamiento tendrá que ser determinada mediante la investigación que adelanta la autoridad marítima.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL

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