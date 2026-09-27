Capturan en Santander a alias Primo, señalado de conseguir material para grupo armado

Jhon Jairo Rivera Barragán, conocido con el alias de Primo, fue capturado en Girón, Santander, durante un operativo de la Policía Nacional y otras autoridades. Según la investigación, sería el encargado de conseguir material logístico y prendas militares para el grupo armado organizado residual Martín Villa, vinculado a estructuras del Estado Mayor Central.



Contra Rivera Barragán pesaba una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir y utilización ilegal de uniformes e insignias. Su detención se produjo después de seis meses de investigación, en un procedimiento coordinado por el GAULA Élite de la Policía, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y la Fiscalía General de la Nación.



Así habría operado alias Primo

De acuerdo con la información entregada por la Policía, ‘Primo’ habría adquirido elementos logísticos y prendas militares en almacenes de Bogotá y Bucaramanga para enviarlos posteriormente al departamento de Arauca.

Los materiales serían recibidos por su primo, alias Sneyder González o Machazo, señalado cabecilla de finanzas del Frente 10 ‘Guadalupe Salcedo’.

La captura de Rivera Barragán hizo parte de una operación contra las redes de apoyo de estructuras residuales en los departamentos de Santander, Arauca y Boyacá. En otros procedimientos simultáneos, las autoridades detuvieron a dos hombres más.



Capturaron a alias Tirma y alias Richar

En Arauca fue capturado ‘Tirma’, quien, según los investigadores, trabajaba en un taller de mecánica para no despertar sospechas. Allí se encargaría del mantenimiento de vehículos y motocicletas de la estructura, además de transportar material logístico para la organización.



Por otra parte, en el municipio de San Luis de Gaceno, Boyacá, fue detenido ‘Richar’. Los investigadores le seguían el rastro luego de que se trasladara a Bogotá, donde permaneció cerca de cuatro meses, presuntamente para evadir a las autoridades.



Posteriormente, se habría desplazado a Boyacá y empleado como maestro de construcción, actividad que, según la información oficial, utilizaba para ocultarse. Finalmente, fue capturado por los uniformados.

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La Policía indicó que las capturas afectan las capacidades logísticas y financieras de la estructura Martín Villa, al limitar su posibilidad de adquirir, transportar y disponer de elementos necesarios para sus actividades.

La institución también señaló que el operativo contribuye a debilitar las redes de apoyo que facilitan el accionar de la organización en Arauca, Boyacá y Casanare, así como sus fuentes de financiación derivadas de actividades como la extorsión.

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El coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, director del GAULA de la Policía Nacional, se refirió a los resultados del procedimiento:

“En Arauca, Boyacá y Casanare la Policía Nacional, la Fuerza Aérea, la Fiscalía General de la Nación capturamos a tres terroristas de los frentes Martín Villa y Guadalupe Salcedo. Estos delincuentes estaban extorsionando a comerciantes, ganaderos y finqueros de esos tres departamentos”, expresó.

El oficial agregó que las capturas se lograron tras un trabajo investigativo del GAULA Élite y aseguró: “Vamos a trabajar hasta desarticular estos frentes de las FARC que delinquen en esos tres departamentos”.

La Policía Nacional invitó a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho relacionado con secuestro y extorsión a través de la línea gratuita nacional 165 del GAULA de la Policía.

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