Temblor en Colombia hoy 24 de octubre: sismo de magnitud 3.0 sacude el norte del país

El Servicio Geológico Colombiano confirmó que sobre las 11:25 de la mañana de este jueves, 24 de octubre de 2024, se registró un temblor en el norte del país. El epicentro fue en el municipio de Uribia, La Guajira, y tuvo una magnitud de 3.0, a una profundidad de 54 kilómetros.

En redes sociales, usuarios confirmaron haber sentido el movimiento telúrico. Por fortuna, no se reportan víctimas ni daños materiales. En lo corrido de este jueves, se han registrado cinco movimientos telúricos.

Temblores en Colombia hoy