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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / "Tengo información de amenazas antes del atentado": María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe

"Tengo información de amenazas antes del atentado": María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe

En entrevista con Noticias Caracol, Tarazona habló de la investigación del atentado contra el precandidato presidencial y senador del Centro Democrático. Si bien dijo que tiene en su poder chats y fotos que muestran cómo se orquestó el magnicidio, manifestó que no se siente segura para enfrentar esa información.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 3 de sept, 2026
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María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Turbay
María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Turbay -
IG: maclaudiat - Colprensa

La abogada María Claudia Tarazona, viuda del asesinado precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, habló este jueves en Noticias Caracol sobre la investigación del magnicidio. En entrevista con Juan Roberto Vargas, director de este noticiero, Tarazona aseguró que tiene información de "amenazas antes del atentado", que ocurrió el 7 de junio de 2025 en un evento político en un parque en Bogotá, y que en su poder conserva chats y fotografías que demostrarían cómo se orquestó el ataque que mantuvo al senador hospitalizado durante unos 60 días y por el cual murió el 11 de agosto de 2025. Sin embargo, Tarazona dijo no sentirse segura en Colombia para entregar esa información. De igual forma, fue enfática en el que el gobierno del expresidente Gustavo Petro sabía que iba a ocurrir el atentado contra Uribe Turbay. Denunció que “el esquema de Miguel estaba infiltrado” y que, en ese sentido, el atentado se pudo haber prevenido.

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En desarrollo.

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