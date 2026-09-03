"Tengo información de amenazas antes del atentado": María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe

La abogada María Claudia Tarazona, viuda del asesinado precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, habló este jueves en Noticias Caracol sobre la investigación del magnicidio. En entrevista con Juan Roberto Vargas, director de este noticiero, Tarazona aseguró que tiene información de "amenazas antes del atentado", que ocurrió el 7 de junio de 2025 en un evento político en un parque en Bogotá, y que en su poder conserva chats y fotografías que demostrarían cómo se orquestó el ataque que mantuvo al senador hospitalizado durante unos 60 días y por el cual murió el 11 de agosto de 2025. Sin embargo, Tarazona dijo no sentirse segura en Colombia para entregar esa información. De igual forma, fue enfática en el que el gobierno del expresidente Gustavo Petro sabía que iba a ocurrir el atentado contra Uribe Turbay. Denunció que “el esquema de Miguel estaba infiltrado” y que, en ese sentido, el atentado se pudo haber prevenido.

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