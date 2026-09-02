Se acercan nuevas vacaciones para estudiantes en Bogotá: fecha exacta del receso de octubre

Con el segundo semestre del año escolar en marcha, las familias de Bogotá comienzan a revisar las próximas fechas de descanso establecidas para los estudiantes. El calendario académico de 2026 contempla varios periodos de receso durante el año, entre ellos una semana en octubre que permitirá hacer una pausa antes de la recta final de las actividades escolares. La programación fue establecida mediante la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025, documento en el que se fijaron las fechas que deben tener en cuenta las instituciones educativas oficiales de preescolar, básica y media de Bogotá.

El calendario académico es una de las principales referencias para padres, estudiantes y docentes a la hora de organizar el año escolar. Allí se establecen fechas de inicio y finalización de las clases; periodos de receso, las semanas de trabajo institucional y las vacaciones de los profesores. Para los estudiantes de los colegios oficiales de Bogotá, el año lectivo 2026 está dividido en dos semestres y contempla 40 semanas de trabajo académico. El primer periodo comenzó el 26 de enero y finalizó el 21 de junio, mientras que el segundo inició el 6 de julio y se extenderá hasta el 29 de noviembre.



¿Cuándo son las vacaciones de octubre en los colegios de Bogotá?

De acuerdo con el calendario académico 2026, los estudiantes de los colegios oficiales tendrán su receso de octubre del 5 al 12 de octubre de 2026, "la semana inmediatamente anterior al día feriado en que se conmemora el Descubrimiento de América", se lee en la resolución. La fecha está incluida en las doce semanas de receso estudiantil contempladas para el año escolar. De acuerdo con la resolución, este descanso corresponde a una semana de receso para los estudiantes.

Por otro lado, el calendario no establece que los docentes tengan vacaciones durante esa semana. La Resolución 2433 de 2025 señala que los directivos docentes y docentes deben cumplir cinco semanas de desarrollo institucional durante el año. Una de ellas está programada precisamente entre el 5 y el 11 de octubre de 2026. Durante estas semanas se desarrollan actividades relacionadas con la planeación, evaluación y seguimiento del trabajo educativo, así como procesos de formación docente, revisión del proyecto educativo institucional, ajustes al plan de estudios y otras tareas necesarias para la organización del servicio educativo.



Y aunque el Ministerio de Educación Nacional establece lineamientos generales sobre el calendario académico de colegios públicos y privados en Colombia, cada entidad territorial certificada tiene la facultad de definir fechas específicas de inicio, recesos y finalización del año escolar. Para 2026, el esquema general mantiene la estructura de 40 semanas de trabajo académico con estudiantes y aproximadamente 12 semanas de receso distribuidas durante el año.



¿Cómo es el calendario académico oficial de colegios públicos en Bogotá?

El primer semestre en colegios se desarrolló entre el 26 de enero y el 21 de junio, mientras que el segundo irá del 6 de julio al 29 de noviembre, cada uno con una duración de veinte semanas. Como es habitual, cada institución deberá organizar los horarios internos de atención, clases y actividades complementarias, los cuales deben ser comunicados a los docentes durante las primeras semanas del año escolar. Esta planificación debe quedar disponible para la comunidad educativa en un lugar visible dentro del colegio. Para los estudiantes, se contemplaron doce semanas de receso escolar, repartidas en varios momentos del año:



Del 13 al 25 de enero de 2026

Del 30 de marzo al 5 de abril de 2026 (Semana Santa)

Del 22 de junio al 6 de julio de 2026

Del 5 al 12 de octubre de 2026 (semana de receso nacional)

Del 30 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027

Durante las vacaciones de fin de año, los estudiantes pueden dedicar tiempo a actividades familiares, recreativas o culturales, mientras que los docentes utilizan parte de ese periodo para planear estrategias pedagógicas para el nuevo ciclo lectivo. La Secretaría de Educación reiteró que la distribución de las semanas busca promover una educación de calidad, en la que el aprendizaje se combine con el bienestar de los niños, niñas y jóvenes que hacen parte del sistema educativo distrital.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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