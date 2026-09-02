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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Muere Carla Jeffery, actriz de Disney conocida por interpretar a Bree en 'Zombies'

Muere Carla Jeffery, actriz de Disney conocida por interpretar a Bree en 'Zombies'

Su agencia confirmó la noticia, aunque hasta el momento no se ha informado la causa de su muerte.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 2 de sept, 2026
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Muere Carla Jeffery, actriz de Disney conocida por interpretar a Bree en 'Zombies'
Getty Images/ TMZ

La actriz Carla Jeffery, conocida principalmente por interpretar a Bree en las películas de Disney Channel 'Zombies', murió a los 33 años, según confirmó su agencia de representación, Alexanders Talent Management. La noticia fue comunicada este miércoles 2 de septiembre a través de una publicación en Instagram de la agencia, en la que informó sobre el fallecimiento de la artista. De acuerdo con el mensaje, Jeffery murió el martes, aunque no se entregaron detalles sobre las circunstancias de su muerte.

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"Durante más de 20 años, tuvimos el privilegio de verla crecer y convertirse en una mujer hermosa, vibrante e increíblemente talentosa, cuya radiante sonrisa iluminaba cualquier lugar", se lee en el comunicado. Además de informar sobre su muerte, la representación de Jeffery pidió respeto hacia sus familiares y personas cercanas mientras atraviesan el duelo. "Carla compartió su alegría, humor y espíritu brillante con el público de todo el mundo".

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Jeffery alcanzó reconocimiento entre el público juvenil por su participación en la franquicia 'Zombies', una producción de Disney Channel que comenzó con su primera película en 2018. En la historia, la actriz interpretó a Bree, una de las estudiantes de Seabrook High y amiga de Addison, personaje principal de la saga.

Noticia en desarrollo.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
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