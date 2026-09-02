Alcalde de Medellín anuncia suspensión del racionamiento de agua, pero pone condiciones

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, anunció la suspensión temporal de los cortes de agua que habían comenzado esta semana en sectores de la ciudad, luego de que durante los dos primeros días de la medida se registrara un ahorro promedio de 120 litros de agua por segundo.

La decisión aplica para lo que resta de esta semana, es decir, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, en los 10 circuitos de las zonas nororiental y centro oriental de Medellín que reciben abastecimiento del embalse Piedras Blancas. Sin embargo, la suspensión dependerá del comportamiento del consumo y de la capacidad de ahorro de los ciudadanos.

De acuerdo con el mandatario, durante los próximos días se realizarán mediciones diarias para establecer si el consumo de agua continúa disminuyendo. El lunes 7 de septiembre se determinará si los cortes pueden seguir suspendidos o si será necesario retomar el esquema de interrupciones programadas.



“A partir de hoy no se aplican los cortes de agua en la zona nororiental y centro oriental de Medellín, vamos a ponernos una meta de ciudad durante los próximos cinco días”, explicó Gutiérrez.



Estas son las metas de ahorro de agua en Medellín

La Administración Distrital y EPM establecieron diferentes metas de ahorro dependiendo de la zona. En los sectores nororiental y centro oriental se busca que cada vivienda reduzca su consumo en promedio 92 litros diarios.

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Para el resto de Medellín y los municipios del Valle de Aburrá, la meta establecida es de 70 litros diarios por vivienda.

El seguimiento será diario y las autoridades informarán a la ciudadanía sobre los avances en la reducción del consumo. La medida no solo está dirigida a los hogares, sino también a empresas y espacios públicos.

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El alcalde explicó que la suspensión de los cortes está relacionada con la necesidad de reducir el déficit que presenta el sistema de Piedras Blancas, afectado por la disminución de las lluvias y los caudales en medio del fenómeno de El Niño.

Según el balance entregado, el ahorro registrado durante los primeros dos días alcanzó cerca de 10 millones de litros diarios, una cantidad que corresponde al déficit que registra actualmente el sistema Piedras Blancas.



¿Qué recomiendan para ahorrar agua desde casa?

Entre las recomendaciones entregadas por las autoridades está reducir el tiempo de permanencia en la ducha. Gutiérrez señaló que una ducha de 10 minutos puede representar un consumo de 120 litros de agua y recomendó disminuir ese tiempo a entre dos y cuatro minutos, además de cerrar la llave mientras se aplica jabón.

También pidió evitar el uso de mangueras para lavar vehículos, andenes o fachadas. Según explicó, una manguera puede desperdiciar alrededor de 200 litros de agua durante 10 minutos de uso.

Otra recomendación consiste en cerrar las llaves mientras se realizan actividades como cepillarse los dientes o afeitarse.

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En el caso del riego de plantas, se pidió hacerlo durante la noche. El alcalde recomendó realizar esta actividad entre las 8:00 y las 10:00 p.m., debido a que, según explicó, en ese horario existe una mayor absorción.

En los jardines y zonas verdes de espacios públicos, la Administración Distrital indicó que el riego se realizará durante la noche y con agua proveniente de perforaciones subterráneas, no con agua potable.

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Gutiérrez advirtió que la situación depende de la evolución de los niveles de los embalses y del comportamiento de los usuarios. También señaló que ningún embalse, río o quebrada que hace parte del sistema de acueducto está libre de los efectos de la reducción de caudales.

“Se necesita un ahorro de 92 litros por día por vivienda en la zona nororiental y centro oriental; y de 70 litros por día por vivienda en el resto de la ciudad y el área metropolitana”, reiteró.

El alcalde agregó que, si no se alcanzan las metas de ahorro, EPM podría verse obligada a retomar los cortes. Incluso advirtió que un deterioro de las condiciones de abastecimiento podría llevar a un racionamiento generalizado que afectaría a Medellín y municipios como Envigado, Sabaneta, La Estrella e Itagüí, además de El Retiro y zonas del Oriente Antioqueño.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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