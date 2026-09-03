Atención viajeros: reportan trancón en la calle 26 tras derrame de aceite cerca de El Dorado

Una madrugada caótica enfrentaron los viajeros y conductores que se movilizaban por la calle 26 de Bogotá, un corredor vial clave en el occidente de la ciudad que conecta de manera directa con el Aeropuerto Internacional El Dorado. El origen de la emergencia vial fue una gran mancha de aceite registrada sobre la calzada durante la madrugada, situación que desencadenó considerables trancones y provocó demoras para las personas que se dirigían a tomar sus vuelos



Mancha de aceite provoca gran trancón en la calle 26

La afectación principal se concentró en el sentido oriente-occidente, obligando a las autoridades de tránsito a monitorear de cerca el flujo vehicular. Ante los retrasos, la recomendación clave para los viajeros con vuelos programados ha sido salir con suficiente anticipación para evitar cualquier contratiempo o alteración en sus itinerarios de viaje. A través de su cuenta en X, Bogotá Tránsito informó lo siguiente: "@BomberosBogota atienden la novedad y controlan el derrame de hidrocarburos en la Av. Calle 26 con carrera 103. Se tiene afectación de un carril de la calzada, lo que genera represamiento vehicular sobre este corredor".

#Bogotá | Hay congestión vehicular en la vía al aeropuerto de la capital del país por una gran mancha de aceite. Estos son los detalles



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Por su parte, la Sectretaría de Movilidad informó que "unidades de Bomberos Bogota de manera segura y controlada asisten el trasbordo de combustible para luego retirar el camión afectado. Se registra represamiento vehicular sobre la Calle 26 al occidente. Recomendamos a los ciudadanos que transitan sobre la Av. El Dorado y a quienes se dirigen hacia el aeropuerto, iniciar sus desplazamientos con mayor antelación debido a las demoras qué puede generar la atención de la novedad".

ÁNGELA URREA PARRA

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