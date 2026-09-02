En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MICHELLE DAYANA
ATENTADO LOS PATIOS
ÓRDENES DE CAPTURA
LAURA SARABIA
LOS INFORMANTES

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Viviane Morales deja el Ministerio de Educación e Ilva Myriam Hoyos asume el cargo
Lo último

Viviane Morales deja el Ministerio de Educación e Ilva Myriam Hoyos asume el cargo

El presidente compartió la carta de renuncia de la saliente funcionaria, quien explicó las razones por las que deja la cartera, siendo el primer cambio en el gabinete de De la Espriella.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 2 de sept, 2026
Comparta en:
Viviane Morales
Redes sociales

Viviane Morales renunció al Ministerio de Educación, durando menos de un mes en el cargo. El presidente Abelardo de la Espriella aceptó su dimisión y designó ya a quien la reemplazará: Ilva Myriam Hoyos. “Estoy seguro de que será una gran ministra y de que servirá a Colombia con entrega, carácter y convicción”, dijo el mandatario sobre la nuevo miembro de su gabinete.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

“Al mismo tiempo, despido con nostalgia a mi querida amiga Viviane Morales”, quien “se va con mi gratitud, mi afecto y mis oraciones. Las puertas de este Gobierno y de mi amistad siempre estarán abiertas para ella. Hasta pronto, querida Viviane. Bienvenida, ministra Ilva Myriam”, agregó De la Espriella.

“Situación familiar inesperada”

El presidente publicó la carta de renuncia de Viviane Morales, quien sostuvo que “en estas tres semanas he dedicado todas mis fuerzas a la tarea encomendada, que acepté consciente del significado insustituible de la educación en la construcción de la ‘Patria Milagro’”. Sin embargo, escribió, “la Biblia dice que ‘El hombre hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor’. Hoy comprendo más que nunca la verdad que encierra este proverbio. Como tuve ocasión de comentarle personalmente en días pasados, una situación familiar inesperada reclama mi presencia y toda mi atención de manera inmediata”, por lo que manifestó que le era “imposible cumplir con la dedicación que exige la responsabilidad confiada y me obliga a presentar renuncia irrevocable al cargo de ministra de educación a partir del próximo siete de septiembre”.

Últimas Noticias

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia.
POLÍTICA

Presidente hace advertencia a mandatarios locales que lleguen a aliarse con grupos criminales

De la Espriella da informe sobre terremoto, incendios forestales y ayudas que entregará el Gobierno
POLÍTICA

De la Espriella da informe sobre terremoto, incendios forestales y ayudas que entregará el Gobierno

El presidente respondió a la misiva y aseguró que “aunque el tiempo haya sido breve, la entrega fue inmensa. Ese compromiso deja huella, y las huellas que se dejan sirviendo con el corazón no las borra el paso del tiempo”.

Noticia en desarrollo.

Relacionados

Viviane Morales

Ministerio de Educación

Abelardo de la Espriella

Publicidad

Publicidad

Publicidad