Viviane Morales deja el Ministerio de Educación e Ilva Myriam Hoyos asume el cargo

Viviane Morales renunció al Ministerio de Educación, durando menos de un mes en el cargo. El presidente Abelardo de la Espriella aceptó su dimisión y designó ya a quien la reemplazará: Ilva Myriam Hoyos. “Estoy seguro de que será una gran ministra y de que servirá a Colombia con entrega, carácter y convicción”, dijo el mandatario sobre la nuevo miembro de su gabinete.

Colombianos:



Hoy estoy designando a la doctora Ilva Myriam Hoyos como Ministra de Educación Nacional. Su talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores la preceden. Estoy seguro de que será una gran ministra y de que servirá a Colombia con entrega, carácter y… pic.twitter.com/5nbFVIh1PE — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 2, 2026

“Al mismo tiempo, despido con nostalgia a mi querida amiga Viviane Morales”, quien “se va con mi gratitud, mi afecto y mis oraciones. Las puertas de este Gobierno y de mi amistad siempre estarán abiertas para ella. Hasta pronto, querida Viviane. Bienvenida, ministra Ilva Myriam”, agregó De la Espriella.



“Situación familiar inesperada”

El presidente publicó la carta de renuncia de Viviane Morales, quien sostuvo que “en estas tres semanas he dedicado todas mis fuerzas a la tarea encomendada, que acepté consciente del significado insustituible de la educación en la construcción de la ‘Patria Milagro’”. Sin embargo, escribió, “la Biblia dice que ‘El hombre hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor’. Hoy comprendo más que nunca la verdad que encierra este proverbio. Como tuve ocasión de comentarle personalmente en días pasados, una situación familiar inesperada reclama mi presencia y toda mi atención de manera inmediata”, por lo que manifestó que le era “imposible cumplir con la dedicación que exige la responsabilidad confiada y me obliga a presentar renuncia irrevocable al cargo de ministra de educación a partir del próximo siete de septiembre”.

El presidente respondió a la misiva y aseguró que “aunque el tiempo haya sido breve, la entrega fue inmensa. Ese compromiso deja huella, y las huellas que se dejan sirviendo con el corazón no las borra el paso del tiempo”.



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