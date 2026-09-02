Médico de Lucas Murillo habló de su estado de salud y las alternativas para tratar su corazón

Después de un año buscando ayuda para acceder a un tratamiento para su corazón, Lucas Murillo ya se encuentra en la Fundación Cardiovascular, en Bucaramanga, donde está siendo valorado por especialistas. El presidente de la institución, el médico Víctor Castillo, explicó en Noticias Caracol cuál es el estado actual del menor y cuáles son las alternativas que se analizan para continuar con su tratamiento.

Lucas llegó a Bucaramanga el lunes, alrededor de la 1:00 de la tarde, en un avión ambulancia de la Fundación Cardiovascular. “Lo veíamos bastante cianótico, descompensado”, explicó el médico, quien señaló que Lucas llegó en buenas condiciones generales, pero presentaba fiebre.

Según el especialista, en este momento el equipo médico está tratando una infección antes de realizarle el cateterismo y los demás estudios necesarios para conocer con precisión su estado de salud y determinar cuál será el tratamiento que deberá seguir.



“En este momento estamos tratándole una infección antes de poderle hacer el cateterismo y todos los exámenes”, señaló Castillo.



¿Qué tiene Lucas Murillo?

El médico explicó que Lucas nació con una condición conocida como síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, una enfermedad en la que el lado izquierdo del corazón presenta un desarrollo insuficiente.

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“Esencialmente medio corazón, solamente con su corazón derecho. El izquierdo estuvo atrófico durante su gestación”, explicó Castillo durante la entrevista.

Por esta razón, los especialistas deben evaluar cuidadosamente las condiciones del corazón del menor antes de definir cuál será el siguiente paso en su tratamiento.

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Una de las principales posibilidades que contempla el equipo médico es realizar la cirugía de Fontan, una operación de corazón abierto que se realiza en niños que nacen con un solo ventrículo funcional.

Sin embargo, Castillo aclaró que primero deben conocer las presiones de la arteria pulmonar y el estado hemodinámico completo de Lucas.

“Tenemos que ver muy bien las presiones para si nos permite avanzar hacia la cirugía de Fontán, que es la tercera fase”, explicó.

En caso de que esta alternativa no sea posible, el médico señaló que existen otras opciones que deberán ser evaluadas por los especialistas: un trasplante cardíaco o un corazón artificial.

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El especialista explicó que Lucas presentó una temperatura cercana a los 39 grados y que existe la posibilidad de que la infección tenga un foco pulmonar.

“Una vez ceda la fiebre le haremos el cateterismo porque el riesgo de infectar el corazón es muy grande”, afirmó el especialista.

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El médico señaló que los exámenes necesarios pueden realizarse rápidamente y que en aproximadamente dos días podrían contar con los resultados de los análisis, el cateterismo, el TAC y otros estudios.

No obstante, reiteró que antes de realizar estos procedimientos es necesario controlar la infección para reducir el riesgo de que esta pueda afectar el corazón.

El médico habló de las posibilidades para Lucas

Castillo explicó que, si las condiciones médicas del niño lo permiten, lo ideal sería completar la cirugía de Fontan.

Según detalló, este procedimiento busca establecer una circulación en la que el retorno venoso llegue directamente a las arterias pulmonares y el ventrículo derecho, que es el que tiene Lucas, asuma el trabajo que normalmente realiza el ventrículo izquierdo.

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El especialista también habló sobre la posibilidad de que Lucas pueda recuperar actividades propias de su edad si su estado de salud permite avanzar con el tratamiento.

“Estos niños si vuelve, repito, si tiene fisiología adecuada y les hace uno la cirugía de Fontán rápidamente se van a recuperar”, aseguró.

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El doctor mencionó además que la evolución dependerá de las condiciones de salud del menor. También reconoció que el tiempo transcurrido sin recibir la atención requerida puede influir en su estado actual.

“Desafortunadamente tenemos un par de años que no lo pudimos atender y esto le puede cobrar un poco su estado de salud porque debimos haber hecho la cirugía hace ya tiempo atrás, por al menos año y medio”, manifestó.



"Recen por mi", Lucas envió un mensaje desde la clínica

Mientras permanece en la Fundación Cardiovascular, Lucas también quiso enviar un mensaje para contar cómo se encuentra. En un video difundido por la cuenta Noticias Cúcuta 75, el menor aparece junto a su madre, Andrea García, y asegura que ya está recibiendo atención médica.

“Hola, ya me encuentro en la cardio. Estoy recibiendo el tratamiento adecuado. Recen por mí”, dijo Lucas en el video.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co