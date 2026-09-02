¿Va a transitar en moto por una zona afectada por el terremoto? Estas son las recomendaciones

El paso por las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto puede representar nuevos riesgos para quienes se movilizan en motocicleta. Grietas, escombros, maquinaria y personal que trabaja en la atención de la emergencia pueden modificar las condiciones habituales de las vías. Por eso, la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, a través de la iniciativa Movemos Colombia, entregó recomendaciones para quienes necesiten desplazarse por estos sectores.

Uno de los casos se presentó en San José, Caldas, donde una jornada solidaria reunió a entre 30 y 40 motociclistas, además de empresas, organizaciones sociales, creadores de contenido y autoridades. Los participantes apoyaron la entrega de mercados, agua y frazadas, realizaron aportes económicos y promovieron el consumo en establecimientos comerciales del municipio como una forma de contribuir a la reactivación local.

En Quibdó también surgió una iniciativa desde la propia comunidad. Un grupo de jóvenes conocido como Los Bárbaros puso sus motocicletas y su tiempo a disposición de las labores de ayuda. Entre sus actividades estuvo la recepción y descarga de vehículos que transportaban ayudas humanitarias hacia diferentes puntos de la región.



Para Iván Darío García, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, este tipo de movilidad puede ser útil durante una emergencia, pero debe estar acompañada de precauciones.



“Contar con medios de transporte ágiles puede ser determinante para mantener conectadas a las comunidades y facilitar el traslado de ayudas y suministros. Pero ayudar también implica hacerlo de manera segura”, afirmó.



¿Qué deben tener en cuenta los motociclistas?

De acuerdo con Movemos Colombia, antes de desplazarse por una zona afectada es necesario conocer las condiciones de la ruta y atender las restricciones establecidas por las autoridades. Estas son las principales recomendaciones entregadas para movilizarse en motocicleta:

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1. Utilizar casco y elementos de protección

Los motociclistas deben utilizar casco certificado y correctamente ajustado. También se recomienda llevar prendas que protejan brazos y piernas, calzado que cubra el tobillo y, cuando sea posible, guantes y otros elementos de protección.

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2. Reducir la velocidad y mantener el control

En vías donde puedan aparecer huecos, barro o escombros es importante moderar la velocidad y aumentar la distancia con otros vehículos. En terrenos inestables se deben evitar los cambios bruscos de ritmo, las maniobras repentinas y las frenadas fuertes.

3. No atravesar obstáculos cuya condición se desconozca

Grietas, escombros y charcos pueden representar un riesgo si no es posible determinar su profundidad o estabilidad. Ante una situación de este tipo, la recomendación es detenerse gradualmente en un lugar firme y buscar una alternativa segura.

4. Dar prioridad a los vehículos y equipos de emergencia

Las labores de rescate, remoción de escombros y reparación de las vías pueden requerir la presencia de maquinaria y equipos de atención. Por ello, los motociclistas deben disminuir la velocidad al acercarse a estos puntos, conservar distancia de las máquinas y seguir las instrucciones del personal encargado del tránsito.

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5. Revisar las condiciones de la vía antes de salir

Es importante consultar fuentes oficiales para conocer el estado de las carreteras antes de iniciar el recorrido y mantenerse informado durante el trayecto. Si un tramo está bloqueado o presenta condiciones inseguras, se debe detener la marcha en un sitio seguro y evitar ingresar por caminos improvisados o zonas restringidas.



La motocicleta como apoyo durante la emergencia

La Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI señaló que en distintas regiones la motocicleta forma parte de la vida cotidiana de las comunidades y es utilizada para el trabajo, el comercio, el transporte y el acceso a servicios.

En una emergencia, esa capacidad de desplazamiento puede adquirir una importancia adicional para facilitar el traslado de ayudas, siempre que las condiciones permitan circular y que el recorrido esté autorizado.

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“Una motocicleta puede contribuir a mantener esa conexión en algunos corredores de difícil acceso, siempre que las condiciones permitan transitar y se sigan las indicaciones de las autoridades”, explicó García.

Además, la movilidad permite que las comunidades puedan recuperar progresivamente actividades como el acceso a servicios, el traslado de productos, el regreso al trabajo, las visitas familiares y la reactivación de sus negocios.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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