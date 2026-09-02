Ojo, Banco de Alimentos alerta sobre página falsa: "Para solicitar donaciones de manera fraudulenta"

El Banco de Alimentos de Bogotá denunció que identificaron una página web fraudulenta que está usando su identidad. La entidad, que realiza una labor social luchando contra la inseguridad alimentaria y la desnutrición, explicó que el sitio web estaría buscando captar donaciones en medio de la atención de la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto y otras situaciones.

Aunque la entidad recibe en su mayoría donaciones de alimentos y bienes, también habilitan canales de recepción de donaciones en dinero. " Tu donación merece seguridad" , se lee en un comunicado de la organización. "Hemos identificado una página web que está utilizando nuestra identidad para hacerse pasar por el Banco de Alimentos de Bogotá. No ingreses tus datos ni realices donaciones a través de páginas diferentes a nuestra web oficial", alertaron en el mensaje.

El Banco de Alimentos de Bogotá explicó su única página oficial es www.bancodealimentos.org.co. "Antes de donar, verifica siempre que estés en nuestro sitio oficial", agregaron desde la entidad, pidiendo a las personas que puedan a que sigan donando para los más necesitados en los diferentes lugares del país y de otros lugares.



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