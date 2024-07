Toque de queda para motocicletas en Dosquebradas: ¿a partir de cuándo?

En el municipio de Dosquebradas, Risaralda, se ha decretado un toque de queda para motocicletas a partir del 15 de julio. Esta medida, que restringe la circulación de motos entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, ha sido implementada en respuesta al incremento de piques ilegales y las numerosas quejas de la comunidad sobre el ruido excesivo.

La decisión de imponer esta restricción ha suscitado diversas opiniones entre los residentes y motociclistas del municipio. Por un lado, se busca crear un entorno más seguro para los habitantes y lograr disminuir actividades delictivas relacionada con el uso indebido de las motocicletas, tales como el tráfico de autopartes robadas, la prostitución y el porte ilegal de armas.

Jeisson Palacios, director de tránsito de Dos Quebradas, enfatiza en que “este decreto no va en contra de los que trabajan, no va en contra de los que estudian, no va en contra de la gente buena del municipio”.

Sin embargo, la medida ha sido recibida con preocupación por parte de los motociclistas, quienes argumentan que esta restricción generalizada no aborda eficazmente el problema de fondo y afecta a una gran cantidad de personas inocentes.



Toque de queda para motos en Dosquebradas afecta a más de 120 mil personas

El director de academias de conducción en Colombia señala que más de 120.000 personas pueden verse perjudicadas, ya que muchas dependen de sus motocicletas para desplazarse por motivos laborales y académicos, especialmente después de las 10 de la noche.

El municipio ha previsto permisos especiales para aquellos que necesiten circular durante el horario restringido por motivos de trabajo, estudios u otras razones justificadas. Sin embargo, el debate continúa sobre la efectividad de esta medida para resolver los problemas de seguridad y ruido en Dosquebradas, y si realmente logrará el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes sin perjudicar a la mayoría de los motociclistas que hacen un uso correcto de sus vehículos.