Tragedia en Soacha: niña de 11 años murió tras lanzarse de bicitaxi que se habría quedado sin frenos

El pasado domingo 13 de julio, en la zona conocida como Terra Grande del municipio de Soacha, ocurrió una tragedia en la que murió una pequeña niña de 11 años de edad. Cámaras de seguridad de la zona en la que ocurrió todo lograron captar los momentos exactos en los que la menor se lanza de este vehículo, que iba a toda velocidad, y cae contra el suelo, provocando la reacción de varios transeúntes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Pocos metros más adelante, el vehículo, en el que también se transportaba su madre, logró detenerse para que la progenitora de la niña pudiera dirigirse al lugar en el que había caído su hija, quien quedó gravemente herida y tuvo que ser trasladada de urgencia hacia el hospital Cardiovascular. Allí se mantuvo bajo observación médica y fue sometida a una intervención quirúrgica, pero en la madrugada del lunes 14 de julio perdió la vida.



Las causas del accidente en Soacha en el que murió niña al saltar de un bicitaxi

Según reportes de las autoridades citados por el alcalde de Soacha, Julián Sánchez, la niña se lanzó porque al parecer el bicitaxi se había quedado sin frenos, lo que provocó una crisis nerviosa en la menor que condujo a este fatal desenlace.

Esta no es la primera vez en la que en zonas como Soacha o Bogotá se presentan incidentes similares. Y es que los bicitaxis, tal como dijo el mandatario local, no están reglamentados y tienen un carácter informal en el país, por lo que su operación es ilegal en vías públicas. Por esto, el alcalde Sánchez hizo un llamado a la ciudadanía para que esta se movilice en condiciones seguras que no pongan en riesgo la vida.

Publicidad

De la misma manera, Sánchez hizo un llamado para que este tipo de transporte informal, muy usado en el día a día por los trabajadores y estudiantes colombianos, sea regulado por las autoridades competentes.

"Como alcalde de Soacha, expreso mi más profundo dolor y solidaridad con la madre, y con toda su familia. En Colombia los bicitaxis no están reglamentados por el Código Nacional de Tránsito y su operación es ilegal en vías públicas. Aunque prestan un servicio informal en muchos barrios, no cuentan con garantías de seguridad para los usuarios, especialmente niños. Urge una regulación seria y por eso trabajamos en nuestro plan maestro de movilidad que presentaremos en el mes de diciembre, el cual nos permita organizar y regular lo que se conoce como 'La Última Milla' en materia de transporte", agregó el alcalde.

Publicidad

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO