Últimos plazos para matricular a sus hijos en colegios públicos de Bogotá: hay más de 35.000 cupos

El proceso de matrículas en loscolegios públicos de la ciudad de Bogotá está en su última fase. A pesar de que el proceso comenzó hace varios meses, la Secretaría de Educación de Bogotá ha anunciado que aún quedan disponibles más de 35.000 cupos para aquellos niños que aún no han logrado asegurar su lugar en las instituciones educativas.

El subsecretario de Acceso y Permanencia de la Secretaría de Educación, Abel Matiz, detalló a Noticias Caracol en vivo que han venido trabajando desde el 5 de septiembre para garantizar la asignación de los cupos en los colegios públicos de Bogotá e informó que han hecho, "procesos de búsqueda activa, recorriendo las calles de la ciudad para encontrar a los niños, niñas, jóvenes, incluso adultos, que quieren completar su trayectoria educativa", dijo el subsecretario.

En total, el gobierno distrital lanzó una oferta de 122.000 cupos, y aunque más de 80.000 ya han sido ocupados, todavía quedan disponibles los mencionados 35.000 lugares en colegios públicos.



¿Cómo acceder a los cupos disponibles?

Desde el 20 de diciembre, aquellos padres que aún no han recibido una asignación de cupo, tienen la oportunidad de comenzar con el proceso de matrícula. Las familias pueden ingresar al portal web www.educacionbogota.edu.co para consultar los resultados de asignación de cupos y verificar si su hijo ya tiene un lugar asignado en una institución educativa pública.

En caso de no haber recibido la asignación, aún existe la posibilidad de realizar la matrícula, aunque las opciones son más limitadas en términos de elección de colegio. Y, para quienes ya han sido asignados a un colegio, deben ingresar a la misma página web y confirmar su aceptación del cupo dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación de los resultados.

Es importante recordar que este proceso tiene un límite de tiempo, ya que solo dentro de estos cinco días se puede aceptar el cupo asignado en el colegio público que le corresponda. Posteriormente, los padres deberán acudir a la institución asignada para completar la formalización de la matrícula. Tiene que entregar todos los documentos y requisitos requeridos por el colegio.

"Hoy ya tenemos asignado y formalizado todo el proceso de primaria, nos encontramos en este momento haciendo la publicación de los resultados de la asignación de los cupos", expresó el subsecretario Matiz.



Ojo a los plazos de inscripciones a los colegios públicos

El proceso de formalización comenzará el 13 de enero y se extenderá hasta el 18 de enero. En ese lapso, las familias deben acudir directamente al colegio para entregar la documentación y completar los pasos necesarios para asegurar la matrícula. Si no se cumplen los plazos establecidos, el cupo asignado podría ser liberado y asignado a otro niño que haya solicitado educación en la misma institución.

El subsecretario recordó que, aunque la ciudad ha hecho un esfuerzo enorme para garantizar que todos los niños puedan acceder a un cupo, aquellos que no tomaron acción durante los meses previos o que no han recibido su asignación de cupo, "tienen que esperar al 20 de enero, acercarse al colegio para identificar si tenemos cupos disponibles. Aunque tenemos cupos disponibles, no es en todos los colegios", agregó el encargado.

¿Qué hacer si no hay cupos disponibles?

Si bien la mayoría de las solicitudes han sido cubiertas, las familias que no han logrado acceder a un cupo aún tienen una opción. La Secretaría de Educación ha implementado una estrategia particular para los padres que no pudieron formalizar la matrícula dentro del tiempo previsto.

A estos se les enviará un mensaje de texto recordándoles la posibilidad de acceder a los cupos disponibles. Sin embargo, el subsecretario aclaró que ya no será posible elegir la institución educativa, ya que la asignación se hará conforme a los cupos restantes. Y, para aquellos que se enfrentan a la dificultad de que el colegio asignado esté lejos de su residencia, la Secretaría de Educación ofrece un formulario para solicitar la ruta escolar.