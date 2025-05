Un menor de edad falleció después de recibir una golpiza de su tío con correa: ocurrió en Huila

Un hombre de 37 años fue enviado a la cárcel después de que las autoridades indicaran su responsabilidad en la muerte de su sobrino menor de edad. El hecho ocurrió en La Plata, municipio de Huila, el pasado 2 de mayo.

"Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías afectó con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario", se lee en un comunicado de la Fiscalía. El hombre, identificado como James Alberto Caicedo, estaba con su sobrino Yosuar Smith Cabrera en una vivienda del barrio Avenida Libertadores. El hombre golpeó al niño de cinco años con una correa en al menos 10 oportunidades, dijo el subgerente del hospital departamental San Antonio de Padua, César González. "Lo envía al baño y, posteriormente, lo encuentra desmayado. Por esa razón, decide traerlo al hospital, desafortunadamente ya sin signos vitales", explicó González.

"Un fiscal de la Seccional Huila le formuló imputación por el delito de homicidio agravado , cargo que no fue aceptado por el procesado (...) Una vez cometido el ataque, el presunto agresor llevó a su sobrino hasta el baño de la casa para bañarlo. Al parecer, la víctima quedó inconsciente y el hombre la trasladó al hospital local a donde llegó sin vida a causa de las heridas propinadas", agregó la entidad en el texto.

Así fue capturado el hombre señalado de quitarle la vida a su sobrino de 5 años en el municipio de #LaPlata, en un lamentable caso de violencia intrafamiliar. @DIJINPolicia #DiosYPatria pic.twitter.com/Q8bMVifoqy — Departamento de Policía Huila (@HuilaPolicia) May 5, 2025

Según la Fiscalía, el procesado fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en las instalaciones del Hospital San Antonio de Padua. "Cabe resaltar que el capturado presenta antecedentes judiciales como indiciado en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego", dijo el teniente coronel Carlos Sierra, subcomandante del Departamento de Huila. La golpiza al menor de edad se dio "porque no había realizado unas tareas escolares" y obtuvo malas calificaciones. Los médicos encontraron equimosis lineales en su tórax, abdomen y extremidades de la víctima, lo que evidenció el abuso al menor y por lo cual los médicos solicitaron la presencia de las autoridades.

La madre del menor se ve lamentando la muerte de su hijo en un video compartido por CityTV. "Acabo de perder mi hijo, donde mi hermano me lo mata. Ya gracias a Dios lo están trasladando del Huila a Bogotá (...) Por favor, les pido de todo corazón que me permitan ver a mi hijo por última vez. Abrazarlo, besarlo por última vez. Que se pongan la mano en el corazón", dijo Michel Caicedo, quien se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor. Según recoge El Tiempo, Esperanza Bustamante, directora de la Corporación Corazón Humano, dijo que el Inpec negó la solicitud."La respuesta es que salió una resolución que no permite el ingreso del cuerpo al establecimiento carcelario del Buen Pastor".

Otro asesinato de menor de edad en Huila

También el 2 de mayo, otro menor de edad perdió la vida. Un niño de 12 años. que se encontraba desplazándose en una motocicleta con su madre. fue herido por varios impactos de bala por parte de unos hombres que los interceptaron. El menor fue trasladado al centro asistencial CAIMI Carmen Emilia Ospina, donde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas. La madre del niño sobrevivió el ataque, pero se encuentra en cuidados médicos.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:40 de la noche en el asentamiento Alto Mirador, a la altura de la gruta de la Virgen de esa ciudad. “La Policía Nacional expresa todo el rechazo frente a este tipo de actos que ponen en riesgo la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes”, expresó la institución policial en un comunicado. Las autoridades desplegaron operativos de inteligencia y control en la zona.

MATEO MEDINA ESCOBAR

