Un mes sin Sofía Delgado: esposa de Brayan Campo recuerda la mentira que él le dijo tras crimen

Hace un mes, el 17 de octubre, Colombia se estremeció cuando las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Sofía Delgado Zúñiga, la niña de 12 años que había desaparecido el 29 de septiembre tras salir de la casa de su abuelita en el corregimiento de Villagorgona, municipio de Candelaria , Valle de Cauca.

El CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional ubicaron los restos mortales en un cañaduzal de la misma localidad, envueltos en bolsas plásticas, sepultados y con marcas que indicaban que el feminicida de la menor de edad la sometió a tratos crueles. Rápidamente, en cuestión de horas, el país conoció quién era ese despiadado asesino.

Se trataba de Brayan Campo , un comerciante que había montado, junto a su esposa, una tienda para mascotas cerca de la casa donde Sofía Delgado vivía con sus papás y hermano. En apariencia, era un hombre común y corriente, de 32 años y padre también de una pequeña. Pero detrás de ese supuesto buen vecino se escondía un criminal cínico, capaz de lo peor.

Brayan Campo, confeso asesino de Sofía Delgado

Así engañó Brayan Campo a Sofía Delgado

Según la investigación de las autoridades, ese domingo Sofía Delgado salió de la casa de la abuela rumbo a la suya, ubicada a escasos metros, con el propósito de recoger un champú para mascotas. La estudiante amaba a los animalitos. Tenía una perrita y aquella tarde iba a ayudar a su tía a bañar la de ella. No obstante, la maldad se le atravesó en el camino.

Brayan Campo, que horas antes había intentado raptar a otra niña, vio que Sofía Delgado se acercaba. Aprovechándose de la inocencia de la criatura y notando su cariño por los animales, la atrajo hacia la tienda mostrándole un collar para perros. Fue el momento en que la llevó a la fuerza hacia adentro, bajó la reja del local y la encerró. Intentó abusarla, la golpeó en la cabeza y la mató. Luego metió el cuerpo en bolsas. Todo esto sucedió en el baño del establecimiento. Así lo confesó el propio delincuente.

Pero, muchos se preguntan lo siguiente: ¿qué pasó en el inmueble del monstruo después del crimen? La esposa de Brayan Campo, Evelyn Rodas, entregó detalles durante una entrevista publicada el 22 de octubre en la página de Facebook de Jay Alarcón. Entre otras cosas, la mujer dijo que su pareja "no me mostró nervios, incluso ese día se comió todo lo que le serví y estábamos acostumbrados a que todos los domingos veíamos una o dos películas en la noche y ese día todo transcurrió con normalidad, toda la semana estuvo normal. Él nunca mostró remordimiento, nerviosismo ni ansiedad”.

Evelyn Rodas dijo que no estuvo en el local donde asesinaron al Sofía Delgado el día del crimen.

La mentira de Brayan Campo a su esposa

Incluso, Rodas reveló que, de repente y sin justificación, el asesino inventó una excusa para salir de la residencia. Los peritos creen que fue el instante en que sacó el cadáver de Sofía Delgado, lo subió a su moto y lo llevó hasta una zona solitaria, donde improvisó una tumba y procedió a realizar la inhumación. Después, como si nada, volvió a su hogar para seguir con su actuación descarada.

“Llevó a mi mamá a la casa y, pasados unos minutos, me dijo: ‘Ya vengo, voy donde el mecánico’. Él no recuerda haberme dicho esa mentira, pero él me dijo eso. Se fue, pasaron 15 o 20 minutos, llegó a la casa y estaba normal. Se acostó un rato, se duchó y nos pusimos a ver películas”, sostuvo la esposa.

Brayan Campo, confiado, pensó que su barbarie quedaría oculta para siempre. Pero la verdad grita fuerte, así intenten silenciarla, y los cuerpos escondidos no descansan hasta ser encontrados. Resulta que la otra menor a la que el feminicida quiso atrapar ese 29 de septiembre le contó a su familia lo que había ocurrido y cómo había escapado de las garras del sádico. Fue así como las autoridades empezaron a dudar del comerciante.

“Comenzaron a frecuentar mucho mi casa, me vigilaban 24 horas al día, todo el tiempo. Entonces yo decía que algo andaba como sospechoso porque ya no me gustaba, pero jamás me imaginaba que él (Brayan Campo) tenía algo que ver con eso. Él para todo lo que me decía siempre tenía una excusa. La excusa de él siempre fue que lo querían involucrar en el proceso por lo que ya tenía un caso anterior (de abuso sexual), caso del que yo ya tenía conocimiento y hasta donde yo sabía era una trampa que le habían hecho a él o fue lo que él me había dado a entender y lo que su familia tenía entendido. Entonces, él siempre estaba asustado por ese sentido y decía que ‘yo ya pasé por una injusticia y voy a volver a pagar por otra'”, subrayó Evelyn Rodas.

Finalmente, Brayan Campo fue capturado el 15 de octubre. Aunque a la esposa también la detuvieron, fue dejada en libertad horas después, al no haber pruebas que la vincularan con el proceso. En cuanto al sujeto, lo incrimina no solo su confesión, sino rastros de ADN de Sofía Delgado hallados en la tienda para mascotas. El criminal, que aceptó los delitos de feminicidio agravado, secuestro, tentativa de secuestro (por la otra menor que pretendió encerrar) y ocultamiento de material probatorio, está internado en la cárcel de La Tramacúa y enfrenta una condena de hasta 60 años de prisión.

“Nuestros hombres de investigación hicieron un análisis de cámaras de circuito cerrado, se analizaron más de 1.000 horas de registros fílmicos y búsqueda selectiva en base de datos. Además, la Fiscalía nos entrega unas diligencias de registro y allanamiento, específicamente a la residencia y local comercial de esta persona. A través de una exploración lofoscópica y aplicación de técnica de reactivo, se detectan evidencias de fluido biológico. Con Medicina Legal, se determinó en un 99.9% uniprocedencia del perfil de ADN de la menor”, en comparación con muestras tomadas a su mamá, Lady Zúñiga, explicó el coronel Carlos Germán Oviedo Lamprea, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, en diálogo con Noticias Caracol en vivo.

Los colombianos se indignaron, aún más, al enterarse de que el desalmado tenía un proceso pendiente con la justicia por un caso de abuso sexual sucedido en 2018. La víctima de aquel entonces, al igual que la estudiante asesinada en Candelaria, se llama Sofía. Y con ese mismo nombre fue bautizada, en una extraña coincidencia, la hija de 4 años de Brayan Campo y Evelyn Rodas.