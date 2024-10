Profesora de Sofía Delgado hace grave denuncia y pide ayuda: "Hay más posibles agresores"

Una delicada denuncia hizo la profesora de Sofía Delgado Zúñiga, la niña de 12 años cruelmente asesinada en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca. Según la docente Lady Yaneth Caprino, otras alumnas de su colegio, del mismo curso de la pequeña atacada por el feminicida Brayan Campo , también han sido asediadas por hombres de la comunidad.

"De esos casos tengo varios en el salón de clases. Los padres alguna vez identificaron a personajes que estaban tratando de incitar a las chicas a tomar acciones que no eran debidas, a ofrecerles dinero a cambio de cosas. Padres de familia pusieron las denuncias", sostuvo la docente, en una entrevista publicada por el canal de YouTube 'La red viral'.

La profesora de Sofía Delgado aseguró que esos "personajes" viven en Candelaria, camuflados quizá en casas de familia, en trabajos respetables. Literalmente, son monstruos que fingen ser buenos vecinos, de los que nadie sospecha y que pasan desapercibidos.

"Hay más casos de estos hombres en la comunidad que asedian a nuestras menores de edad, hay más casos. Ayer me comentaba uno de los papitos que no había pasado nada frente a esta denuncia con el supuesto vecino que, probablemente, podría ser también un agresor de menores que se encuentra en el sector", recalcó la maestra Lady.

Lo peor, de acuerdo con la educadora, es que las autoridades no han hecho mucho frete a la situación que se vendría presentando. "Hay que revisar estas denuncias, no pueden dejarlas en un folio, en un escritorio. Tienen que empezar a revisarlas, porque si la comunidad está haciendo su parte, instaurar las denuncias, entonces por qué no se les está dando el curso que debe dárseles. ¿Por qué hacemos de cuenta que no va a pasar nada?", reclamó en el diálogo difundido por 'La red viral'.

¿Compañeritas de Sofía Delgado están en peligro?



Lady reveló que incluso a sus estudiantes de grado quinto -en el que estaba Sofía- les enseña métodos de supervivencia. Sí, debido a los peligros que corren, les muestra cómo huir si son víctimas de acoso o cualquier agresión.

"Son niñas que ya están dejando primaria y pasan a secundaria y hay que ser ya muy claras sobre estos aspectos de cómo actuar frente a esos acosadores que a diario encontramos, porque ya ni siquiera es enseñarles a las niñas que tienen que respetarlas, sino que tenemos que enseñarles principios de supervivencia. Si usted está en peligro, actúe", señaló Caprino.

Y agregó, preocupada de verdad por la violencia contra las y los menores de edad: "Lastimosamente, uno no sabe la calidad de vecinos que tiene. Uno cree que todos actúan conforme a la norma y a la moralidad con la que fuimos criados. Debemos de unirnos, tenemos que enfocarnos más ahorita hacia esos valores que se han ido perdiendo y, de alguna manera, están afectando el desarrollo de nuestros chicos. Tenemos que aprender de esta situación (la tragedia de Sofía Delgado), en medio de nuestro dolor y nuestro duelo".

Los recuerdos de Sofía Delgado

Hablar de Sofía no es fácil para esta maestra. Compartió de cerca con ella, como otra madre, durante el presente año escolar. Fueron nueve meses en los que vio el talento, el liderazgo y el futuro que tenía la alumna de 12 años, sueños que frustró el feminicida Brayan Campo con su brutal crimen.

"Ha sido un golpe muy devastador para toda la comunidad. Sofía siempre será recordada como fue en vida, una niña muy alegre, muy dispuesta, muy colaboradora con todos. Ese amor que le dio la familia desde temprana edad, ella siempre lo multiplicó. Siempre era una niña ejemplar. Uno se queda sin palabras. Solo nos queda aprender a vivir con este dolor", dijo Lady, visiblemente afectada.

Indicó que, antes de que Sofía Delgado desapareciera, el pasado 29 de septiembre, "habíamos tenido en clase la celebración de amor y amistad". Así mismo, subrayó que era "una niña que nunca permanecía sola. Entonces, tal vez la ocasión hizo que esa persona (el feminicida) tomara esa decisión".

Un ángel en el cielo que también lo fue en la tierra. Así recuerda Lady Cipriano a la chiquita. "Sofía siempre se acercaba a mí y me preguntaba: '¿profe, puedo ayudarle a fulano que está atrasado, puedo explicarla a la compañera que aún no ha entendido? Y lo hacía. Siempre pendiente de los compañeros. Una niña muy madura para su edad, de esas estudiantes que lo marcan a uno".

Al igual que el resto de Villagorgona, el corregimiento de Candelaria escenario de esta historia de terror, y que Colombia entera, la maestra de Sofía Delgado espera que Brayan Campo reciba la máxima condena y que las autoridades actúen para prevenir nuevos casos. No olvida que este feminicida ya tenía un antecedente por el abuso sexual de otra menor de edad y, aún así, seguía libre y posando de buen vecino.

