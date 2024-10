Unas 1.200 personas han salido desplazadas de El Plateado durante operativos del Ejército

Los habitantes del corregimiento de El Plateado están viviendo una situación muy compleja en medio de la Operación Perseo, de las Fuerzas Militares, en contra de las disidencias de las FARC. Algunos tienen miedo y otros desconfianza. También están los que creen que, después de un amplio abandono del Estado, por fin pueda haber un cambio en sus comunidades que dependen del negocio de la droga.

Comprender las dinámicas de cada familia, habitante o líder de El Plateado, en Argelia, Cauca, se ha convertido en un paisaje complejo.

Presencia del Estado en El Plateado ha sido nula

Los ciudadanos de esta zona de Colombia viven sumidos por la violencia y espirales de terror al mando de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de alias Iván Mordisco, lo que ha encarnado el abandono estatal por más de 13 años, tiempo en el que la presencia de las Fuerzas Militares y la policía ha sido nula en el territorio.

Jenny Benavides ha sido líder social desde hace 20 años en el corregimiento. La mujer contó que la intervención de las tropas en el casco urbano ha sido sinónimo de guerra y muerte. Ella, como los más de 8.000 argelinos, pide que la operación se centre en la zona rural.

“No queremos guerra. Si el Ejército entró, que por favor salga del pueblo. En el pueblo no queremos guerra, no queremos más civiles heridos y no queremos estar en medio de esa guerra que, en realidad, a los únicos que les afecta es a nuestras comunidades y a nosotros”, manifestó Jenny.

El 75% de los cultivos en Argelia son de hoja de coca

El 75% de los cultivos en Argelia, que representan 25.000 hectáreas, son de hoja de coca. Aunque el propósito del Gobierno nacional es la sustitución paulatina de los cultivos, los pobladores de esta zona, que ha estado permeada por el miedo, la zozobra y la angustia, hoy piden que esa presencia institucional no sea pasajera.

Con una sonrisa quebrada y una mirada ansiosa, Silvio Rodríguez, que ha vivido toda su vida en el corregimiento, nunca ha dejado de sentir miedo: “Uno se asusta, uno es muy nervioso”.

¿Cuánto durará la Operación Perseo?

Las Fuerzas Militares advierten que la Operación Perseo se mantendrá y además enfocarán sus esfuerzos en la zona, permaneciendo en el territorio.

“Uno entra a los sitios y nos dicen que no nos vayamos, que nos quedemos. Igualmente, piden que haya presencia del Estado con proyectos productivos, con mejores condiciones, pero ellos dicen que están cansados de la ilegalidad, que están con miedo y que no nos vayamos. La Operación Perseo va a mantenerse hasta el tiempo que sea necesario para que la tranquilidad de los caucanos esté totalmente recuperada”, indicó el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares.

¿Cuántas personas salieron desplazadas de El Plateado?

Al menos 1.200 personas han decidido irse del corregimiento. Muchas son familias desplazadas en busca de un refugio de la guerra. A pie, emprende camino a una vereda cercana.

Iris Marín, defensora del Pueblo, manifestó que al presidente Gustavo Petro le hizo la invitación “de que no le pida a la población tomar una posición. En la guerra, tomar partido por uno u otro grupo le cuesta la vida a las comunidades”.

Para Indepaz, la instrumentalización de las comunidades tiene un único objetivo: presionar la salida de la fuerza pública. La alternativa de recuperación del cañón del Micay es la ofensiva militar y la inversión social.

Ayuda humanitaria llegó a El Plateado

En la mañana de este 14 de octubre llegaron a El Plateado dos toneladas de ayuda humanitaria para los ciudadanos. El Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo #3 del Ejército arribó a la zona con kits escolares, alimentos no perecederos, ropa, zapatos, kits de higiene oral y aseo. Estos elementos serán entregados a la población en las próximas horas.

