Valiente mujer en Girardot se enfrentó a un ladrón que intentó robarla: todo quedó en video

Una valiente mujer se enfrentó a un delincuente que quiso robarla en el municipio de Girardot, Cundinamarca. Tras forcejear con el delincuente, logro dominarlo, y este no tuvo más alternativa que huir.

Su nombre es Olga Lucía Álvarez, la valiente ciudadana que enfrentó al delincuente que trató de robarla en su local comercial. Un video de seguridad muestra al ladrón ingresando al establecimiento en la madrugada, cuando la mujer se disponía a abrir el negocio: una panadería del barrio Centenario, en Girardot.

“Abrí la reja cuando él llegó, la agarró, luego se entró y empezamos el forcejeo. Intentó entrarme para que yo le dijera dónde estaba la plata y yo intentaba sacarlo”, narró la mujer.

Olga no sabe de dónde sacó fuerzas para dominar al hombre, quien era mucho más alto que ella. “Como pude me tiré al piso, lo agarré por detrás de los brazos, empecé a jalar y fue cuando lo pude dominar y lo saqué. Él se quitó el casco, me tiró dos golpes con el casco, pero no me pudo pegar”, agregó la víctima.

El caso de esta valiente mujer que arriesgó su vida fue resaltado por la comunidad del barrio Centenario, Girardot.

Luis Eduardo Ospina, propietario de la panadería, dijo que “es sorprendente ver cómo una mujer se puede enfrentar y defenderse ante el intento de robo”.

Por su parte, Juan José Gómez, habitante de la comunidad, manifestó que “hay que resaltar la valentía de esa mujer que se enfrentó a esos delincuentes, defendiendo su integridad y su trabajo”.

Finalmente, Olga Lucía mencionó que, “desde pequeña, mi mamá nos decía que uno nunca debía ser cobarde, que tocaba ser valiente y no demostrarle miedo a nadie”.

