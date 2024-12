Víctima de robo y golpiza en Chía critica el actuar de las autoridades: "Un intento de feminicidio"

En las últimas horas, las autoridades abrieron una investigación tras el violento atraco que vivió una familia de Chía, Cundinamarca, durante la noche de Navidad, el 24 de diciembre de 2024.

Inicialmente, la denuncia fue puesta ante la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, en las últimas horas pasó a manos de la Dijín, teniendo en cuenta que se trató de un violento hurto.

Tres hombres armados y una mujer fueron las personas que amordazaron a las víctimas. Ginna Beltrán, madre de familia y víctima del robo, habló con Noticias Caracol y dijo que está llena de miedo. Además, se quejó del actuar de las autoridades frente a su caso.

“Si ellos hubiesen hecho esto bien desde el comienzo, seguramente ya tendríamos a los responsables. Ahorita toca actuar rápido, actuar ya, no esperar a que esto avance más”, mencionó la víctima.

Ginna Beltrán agregó que, “de parte mía, yo aún siento miedo; es normal. Queremos ver resultados pronto”.

Minutos de miedo vivió la familia durante la noche de Navidad. Incluso, uno de los hijos, un niño de 12 años, fue llevado por diferentes partes de la casa para que les enseñara a los delincuentes cómo abrir las puertas.

Ginna Beltrán describió la agresión en su contra como “un intento de feminicidio. Estamos hablando de secuestro, así digan que no, porque a nosotros nos secuestraron. Estamos hablando de que cogieron a un menor de edad de rehén, con arma de fuego. También concierto para delinquir. Entonces, si esto no es grave, qué más tiene que pasar para que puedan moverse y coger realmente a los responsables de todo esto”.

Más allá de las pérdidas millonarias, la familia pide a las autoridades encontrar a Marly, la perrita de la casa que fue secuestrada.

¿Cómo fue el robo en Chía?

Días antes, una pareja manifestó interés en adquirir uno de los perros del criadero familiar. Tras acordar los términos del negocio, los presuntos compradores llegaron al lugar en un Chevrolet Spark rojo.

Después de varios minutos de conversación, lo que parecía una transacción normal se convirtió repentinamente en un violento asalto.

“Cuando ella le dijo al tipo: ‘vaya por la plata’; en ese momento entraron dos tipos más, nos encañonaron con pistola y nos dijeron: ‘quietos, que nosotros solo venimos por plata’”, dijo Ginna.

Mientras la familia era amordazada con amarres de plástico, que aún permanecen en la casa, uno de los atracadores, pistola en mano, obligó a uno de los hijos de la familia, un niño de 12 años, a que le indicara cómo abrir el portón de la casa.

La mujer sostuvo que “como yo me resistí y comencé a gritar, me tiraron entre tres, me golpearon la cabeza y me metieron un cachazo”. También dijo que “había alguien dando las instrucciones porque uno de ellos decía: ‘son tres, ¿dónde está el tercero de sus hijos?’”.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que uno de los delincuentes se quitó el pasamontañas, siendo esta la única prueba disponible hasta ahora sobre la identidad de estas personas.

