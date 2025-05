Video | Cirujano plástico en Medellín amenazó a pareja que le reclamó por presunto mal procedimiento

En video quedó el momento en que el cirujano plástico Carlos Eduardo Valdivieso sostiene una fuerte discusión con unos esposos que fueron hasta el consultorio de este hombre para reclamarle sobre un supuesto procedimiento quirúrgico con el que ellos no quedaron contentos. La pelea verbal llegó a tal punto que el cirujano sacó un cuchillo y amenazó a las personas que le estaban reclamando.

En la grabación se ve el momento en que Carlos Eduardo Valdivieso le dice a la pareja de esposos que “no. En mi consultorio no acepto tratos de ese tipo”. A lo que el esposo de la mujer a la que se le realizó el procedimiento respondió: “Yo no lo estoy amenazando a usted, señor”.

Todo esto sucedía mientras un bebé, que es hijo de la paciente, lloraba fuertemente ante los gritos del cirujano, quien le decía al papá del niño “no me gusta su tono, ¿listo?. Otro día que estén más calmos los recibo”.

"Nos amenazó a mí, mi esposa y mi bebé"

El padre de familia denunció en el medio digital Colombia Oscura que "el día 29 de abril de 2025, mi familia y yo vivimos una situación aterradora en el consultorio del famoso cirujano plástico Carlos Eduardo Valdivieso Gelves, ubicado en la Torre Médica, consultorio 1704, junto a la Clínica del Prado, Medellín. Es miembro de la Sociedad de Cirujanos Plásticos de Colombia y América”.

Agregó que “acudimos a su consultorio para pedirle que solucionara una cirugía mal realizada a mi esposa hace seis meses, la cual realizó en el mismo consultorio que para ahorrarse costos en la sala de cirugía. Le mostramos una imagen de referencia y le solicitamos con respeto una corrección. Su reacción fue violenta: nos expulsó del consultorio, sacó un cuchillo y nos amenazó a mí, a mi esposa y a mi bebé de un año y medio. Incluso, afirmó tener una pistola dentro del consultorio”.

Finalmente, explicó que “mi esposa quedó en estado de shock y nuestro bebé lloraba del susto. Todo está registrado en video y ya fue denunciado formalmente ante la Fiscalía. No solo se negó a responder por la cirugía, sino que intentó intimidarnos con violencia. No podemos permitir que una persona así siga ejerciendo sin consecuencias, este tipo es un peligro para la sociedad".

Durante la discusión, el denunciante le insistió al cirujano que él no lo estaba amenazando y que “yo estoy calmado; usted no me conoce a mí bravo”. En ese momento, Valdivieso respondió que “y a mí no me conoces tú bravo, amigo” y ahí sacó un cuchillo y le pidió a una persona que se encontraba en el consultorio que llamara a la Policía Nacional. “Fuera de aquí, hermano, ¿qué le pasa? Fuera de aquí”, indicó el médico.

Después, el denunciante le preguntó al cirujano por qué lo amenazaba, a lo que él respondió “porque no me gusta su tono”. El padre de familia insistió que “lo único que le estamos diciendo es que no estamos conformes. ¿Por qué le da rabia?”.

Según el médico, el esposo de la paciente lo amenazó desde que llegó al consultorio. “No lo estoy amenazando, señor”, dijo el denunciante, y el cirujano tomó el cuchillo. Hasta el momento, esa es la parte de la grabación que ha sido compartida en redes sociales.

Noticias Caracol, a la hora de publicación de esta nota, ha intentado comunicarse con el cirujano Carlos Eduardo Valdivieso para que dé su versión de los hechos. Sin embargo, el médico no ha respondido al mensaje que se le dejó y este medio está a la espera de su respuesta.

