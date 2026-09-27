Gobierno anuncia nuevas medidas de seguridad para alcaldes en zonas de riesgo en Bolívar

El Gobierno nacional anunció nuevas medidas para fortalecer la seguridad y atender las necesidades de los alcaldes del sur de Bolívar. Este sábado 26 de septiembre, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el ministro de Defensa, Jorge Mora, encabezaron una reunión en Santa Rosa del Sur, en la que participaron mandatarios municipales, representantes de la Gobernación de Bolívar y la cúpula militar y policial.



El encuentro tuvo como propósito hacer seguimiento a los compromisos adquiridos durante el consejo de seguridad liderado por el presidente Abelardo de la Espriella en Cartagena, días atrás, y coordinar acciones para responder a los problemas de orden público que enfrenta esta zona del departamento.

Durante la jornada, las autoridades revisaron las principales necesidades de los municipios y las medidas que se implementarán para reforzar la presencia institucional, atender a los mandatarios locales y mejorar las condiciones de seguridad de la población.

¿Cuáles son las medidas que anunció el Gobierno para proteger a los alcaldes?

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la protección de los alcaldes que ejercen sus funciones en municipios afectados por la violencia. Según explicó Rodrigo Lara, ninguno de los mandatarios de las zonas más afectadas contaba con un vehículo blindado de la Unidad Nacional de Protección (UNP).



El ministro cuestionó esta situación y aseguró que el Gobierno buscará modificar las condiciones de protección de los mandatarios locales. "Ni uno solo de estos alcaldes de zona roja tenía vehículo blindado de la UNP", manifestó Lara a través de su cuenta de X.



En el mismo mensaje, el funcionario señaló que la administración anterior entregaba vehículos y esquemas de seguridad a personas que, según su declaración, no los necesitaban, mientras que los alcaldes de estas zonas no contaban con esos recursos. "Eso lo vamos a cambiar", agregó.

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La protección de los mandatarios municipales hace parte de las acciones que se revisaron durante la reunión, en medio de las dificultades de seguridad que enfrentan las autoridades locales del sur de Bolívar.

Reconstrucción de estaciones de Policía y sistemas antidrones

Otra de las medidas anunciadas está relacionada con el fortalecimiento de la infraestructura y las capacidades de la Fuerza Pública.

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De acuerdo con la información entregada por el ministro del Interior, tres estaciones de Policía fueron destruidas en medio de ataques atribuidos a grupos armados ilegales. Se trata de las instalaciones ubicadas en Río Viejo, Norosí y Arenal.

Lara aseguró que el Gobierno avanzará en su reconstrucción y anunció que también se revisará la construcción de otras estaciones para fortalecer la presencia de las autoridades en la región.

En declaraciones entregadas tras la reunión, el funcionario explicó que se trabajará en la instalación de sistemas antidrones en las principales estaciones de Policía, así como en la adquisición de equipos móviles para la Fuerza Pública.

También se contempla la implementación de cámaras de seguridad, una de las necesidades planteadas durante el encuentro con los alcaldes.

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El ministro agregó que estas acciones buscan responder a los ataques registrados en la región y evitar que los municipios queden desprotegidos.

Hoy en Santa Rosa del Sur nos reunimos con la gobernación y 10 alcaldes del sur de Bolívar. Enfrentan todas las formas de violencia en un territorio que el Estado abandonó a su suerte.



Allí se disputan las rentas ilegales del oro —casi 4 billones de pesos al año— grupos… pic.twitter.com/EG3wu6QfpC — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) September 26, 2026

Gobierno coordinará acciones con alcaldes y ministerios

Además de las medidas relacionadas con la seguridad, el Gobierno anunció que fortalecerá la coordinación entre las alcaldías, los ministerios y las entidades sectoriales para atender las necesidades de los municipios.

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Según explicó Lara, durante la reunión se recogieron las solicitudes de los mandatarios locales y se establecieron mecanismos para facilitar la llegada de las instituciones nacionales al territorio.

El funcionario también indicó que la respuesta a los problemas de orden público no puede limitarse a las operaciones militares y policiales. "No hay acción militar ni policial 100 % exitosa si no se coordina con todo el Estado", afirmó.

Por su parte, durante la jornada, Lara explicó que se revisarán algunos aspectos relacionados con leyes, normas y procedimientos que vienen de años anteriores, con el propósito de identificar posibles soluciones a las dificultades de la región.

Para ello, se contempla el trabajo conjunto de equipos jurídicos de los ministerios del Interior, Justicia y Defensa.

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¿Qué problemas de seguridad enfrenta el sur de Bolívar?

La reunión se desarrolló en medio de las dificultades de orden público que afectan a varios municipios del sur de Bolívar, donde las autoridades advierten sobre la presencia de grupos armados ilegales y disputas por economías ilícitas.

En su publicación, Rodrigo Lara mencionó al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo como estructuras que se disputan las rentas ilegales del oro en la región.

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El ministro señaló que estas actividades representan cerca de cuatro billones de pesos al año y también hizo referencia a la presencia de cultivos de coca en la serranía de San Lucas, donde, según indicó, se cuentan 8.200 hectáreas.

A esto se suman los ataques con drones, las extorsiones contra la población y el robo de gasolina del poliducto en el sur del Cesar, situaciones que fueron mencionadas por el funcionario al explicar las condiciones de seguridad del territorio.

Ante este panorama, el Gobierno aseguró que mantendrá el seguimiento a los compromisos adquiridos con las autoridades locales. "El propósito es claro: acercar el Estado al ciudadano y arrebatarles a los bandidos el control del territorio", expresó Lara.

El ministro concluyó su mensaje con un llamado a los habitantes de la región y aseguró que las instituciones nacionales acompañarán a los municipios en las acciones para recuperar la seguridad. "Los habitantes del sur de Bolívar no están solos", manifestó.

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