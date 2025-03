Video | Mujer enfrentó y sacó corriendo a dos ladrones armados que iban a robarle la moto, en Cúcuta

En un acto valiente y hasta arriesgado para muchos, una mujer de Cúcuta se enfrentó a dos delincuentes armados que intentaban robarle su motocicleta. Con su casco y el valor de defender sus pertenencias, la mujer golpeó y empujó a los dos ladrones que, sin mediar palabras, intentaban arrebatarle su medio de transporte amenazándola con dos pistolas.

La responsable de este valiente acto se llama Karen Chaparro, quien asegura que logró frustrar este intento de hurto gracias a su valentía y a la preparación que en su momento, afirma, recibió mientras prestó servicio en la Policía Nacional.

"Parqueo mi moto y se me acercan dos hombres armados, encapuchados, totalmente tapados. No se les veía nada. Empezaron a golpearme y yo para defenderme y no dejarme hacer nada pues obviamente me retiré el casco y como pude intenté golpearlos a ellos también", explicó Chaparro, en entrevista con Noticias Caracol.

Y es que, aunque muchas personas del barrio la aplauden, otras aseguran que corrió con suerte de no haber perdido su vida, pues ambos sujetos iban armados en una ciudad fronteriza en donde las dinámicas de inseguridad se han hecho cada vez más constantes y han activado alertas ante las autoridades.

La mujer dice que se defendió "teniendo en cuenta de que yo presté el servicio en la policía nacional y a nivel de entrenamiento también deportivo. Empoderada en mí de que yo era capaz contra esos dos hombres, la verdad".

Pese a que no quedó con heridas de gravedad, Chaparro asegura haber recibido golpes tan fuertes en su rostro y su cabeza que muchos de ellos requirieron de sutura. Debido a lo anterior, la mujer interpuso la correspondiente denuncia ante la Fiscalía y la Policía, haciendo también un llamado para que cesen los hurtos en la capital de Norte de Santander.

"Uno empieza a mirar el video como tal, a ver la reacción de ella y considero que fue extremadamente valiente porque nosotros, pues decimos 'hombre si me dice quieto yo me quedo quieto', ¿no? Prima la vida", dijo Luis David Jaramillo, esposo de la mujer.



Tras video de mujer defendiéndose, hacen llamado al alcalde de Cúcuta por ola de inseguridad

Y es que, aunque esta vez la historia fue distinta, los ciudadanos de Cúcuta se encuentran con gran preocupación, ya que la situación de inseguridad cada vez se hace más tensa en el territorio sin que las autoridades tomen las respectivas medidas.

Aunque las autoridades han anunciado un aseguramiento de la zona en la que se presentó el intento de hurto, los ciudadanos y líderes sociales de la capital de Norte de Santander sostienen que la situación sigue preocupando. "Bendito sea Dios que no pasó a mayores esta situación, pero esto es un SOS para llamar a las autoridades".