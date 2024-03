Voraz incendio en Pereira consumió al menos 100 viviendas

En las últimas horas, se registró un voraz incendio en Pereira, Risaralda, que consumió al menos 100 viviendas y produjo la muerte de algunas mascotas, entre perros y gatos, según las autoridades.



"Un incendio estructural. Tenemos un estimado de más de 100 viviendas afectadas, las cuales, por su tipo de estructura, la conflagración se propagó rápidamente. Recibimos la emergencia sobre las 4:40 de la mañana. Llegan 3 máquinas de Bomberos, recibimos apoyo de bomberos voluntarios, Bomberos de Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas", informó Juan Camilo Ballesteros, comandante de Bomberos de Pereira.

Ballesteros indicó que una de las hipótesis sobre este incendio en Pereira tiene que ver con la mala manipulación de un fogón de leña en una de las viviendas. Sin embargo, todo es materia de investigación.

Son devastadoras las imágenes de viviendas reducidas a cenizas tras el incendio en Pereira. "Hace unos años compré este lote y hoy lo he perdido todo, incluso mis animales", "No hubo forma de apagar el incendio, la mayoría de las personas perdimos todo, no se logró rescatar nada", lamentaron damnificados.