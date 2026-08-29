Astro Luna hoy sábado, 29 de agosto de 2026: conozca los números y el signo ganadores

El sorteo del Súper Astro Luna correspondiente a este sábado 29 de agosto de 2026 se realiza en su horario habitual de fin de semana, consolidándose como uno de los juegos de azar con mayor tradición en el territorio colombiano. Miles de apostadores en todo el país participan con la firme expectativa de acertar la combinación ganadora, la cual requiere la elección precisa de un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. De acuerdo con la programación para los días sábados, el sorteo se lleva a cabo cerca de las 10:42 p. m., momento en el que se revela la combinación oficial que define la suerte de los participantes. Al finalizar la noche, los jugadores comparan sus tiquetes con los datos publicados para determinar si son los nuevos afortunados. Este juego destaca por marcar el cierre de la jornada de apuestas en el país, despertando un enorme interés entre quienes confían en el poder de los astros para cambiar su destino económico.

Resultados Super Astro Luna 29 de agosto

Número ganador: Sorteo 10:40 p. m.

Sorteo 10:40 p. m. Signo zodiacal:

¿Cómo jugar Súper Astro Luna?

Para participar en el Súper Astro Luna, el jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999. Además de elegir las cifras, el apostador debe acompañarlas obligatoriamente con uno de los doce signos del zodiaco. El sistema permite que cada persona decida sus números basándose en sus propias estrategias o corazonadas. Para ganar el premio mayor, la combinación seleccionada debe coincidir en el orden exacto con el resultado oficial del sorteo nocturno. Sin embargo, el juego también premia los aciertos parciales; existen incentivos económicos para quienes logran acertar las últimas dos o tres cifras del número ganador, siempre y cuando coincidan también con el signo zodiacal sorteado.



¿Cuánto cuesta Súper Astro Luna?

El costo de jugar al Súper Astro Luna es sumamente flexible, lo que facilita el acceso a una gran variedad de jugadores. Las apuestas se pueden iniciar desde un valor mínimo de 500 pesos colombianos, existiendo la posibilidad de incrementar el valor de la jugada hasta montos de 10.000 pesos por cada tiquete. El valor que el jugador decide invertir influye directamente en la cuantía del premio final en caso de resultar favorecido. En el escenario de un acierto total de las cuatro cifras y el signo, el ganador recibe un premio equivalente a 42.000 veces el valor de lo invertido. Para los aciertos parciales de tres o dos cifras con el signo, los incentivos corresponden a 1.000 y 100 veces lo apostado, respectivamente.



¿Qué días juega Súper Astro Luna?

El Súper Astro Luna ofrece la gran ventaja de jugarse todos los días de la semana, permitiendo una participación constante en Colombia. Los horarios de los sorteos varían según la jornada para ajustarse a las programaciones de la televisión nacional: de lunes a viernes se realiza aproximadamente a las 10:50 p. m.; los sábados, como hoy, tiene lugar cerca de las 10:42 p. m.; y los domingos junto con los días festivos se adelanta a las 8:30 p. m. de manera habitual. Esta frecuencia diaria asegura que el juego se mantenga como una de las alternativas más estables y confiables en el mercado nacional de apuestas.



¿Qué hacer si se gana Súper Astro Luna?

Si un apostador resulta ganador en el Súper Astro Luna, debe seguir un protocolo establecido para reclamar sus ganancias de forma efectiva. El requisito fundamental es presentar el tiquete original, el cual debe encontrarse en perfecto estado, sin tachaduras ni enmendaduras que invaliden el documento. Los premios de menor cuantía se pueden cobrar directamente en los puntos de venta autorizados. Sin embargo, para premios mayores, el ganador debe acudir a las oficinas de operadores como SuperGIROS o SuRed, donde se valida la identidad y el tiquete de apuesta. Es crucial recordar que existe un plazo máximo de un año para reclamar el dinero antes de que el derecho al premio caduque definitivamente.