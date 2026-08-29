Baloto y Revancha hoy sábado 29 de agosto: conozca cómo quedó el sorteo y revise su billete

Hoy, sábado 29 de agosto de 2026, la atención de millones de colombianos se concentra en el emocionante sorteo de Baloto y Revancha. La expectativa entre los apostadores alcanza niveles muy altos debido a las cifras multimillonarias en juego. Las terminales de venta autorizadas registran un movimiento constante de ciudadanos que depositan su fe en el azar con el deseo de convertirse en multimillonarios. Como es costumbre, la extracción oficial de las balotas ocurre durante la noche, habitualmente entre las 11:00 p. m. y las 11:15 p. m., bajo la estricta supervisión de las autoridades competentes. Este proceso técnico garantiza la absoluta transparencia de un sorteo que mantiene en vilo al país. Los portales informativos alistan sus plataformas para publicar las combinaciones ganadoras tan pronto termine el escrutinio oficial, permitiendo que cada participante verifique su tiquete en tiempo real.

Resultados Baloto 29 de agosto

Balotas ganadoras: Sorteo 11:00 p. m.

Sorteo 11:00 p. m. Superbalota:

Resultados Revancha 29 de agosto

Balotas ganadoras:

Superbalota:

¿Cómo jugar el Baloto y Revancha?

Para participar, el interesado debe acudir a un punto de venta autorizado en Colombia. El juego consiste en seleccionar cinco números del 1 al 43 y una Superbalota del 1 al 16. Se puede elegir la combinación manualmente o permitir que el sistema la genere de forma aleatoria. La modalidad Revancha funciona como una extensión de la apuesta principal. Al pagar esta opción, el participante juega con los mismos números y obtiene una segunda oportunidad de ganar un acumulado independiente la misma noche.



¿Cuánto cuesta el Baloto y Revancha?

El acceso al juego tiene un precio accesible establecido por el operador oficial. Actualmente, la apuesta estándar de Baloto cuesta 6.000 pesos colombianos. Si el apostador desea incluir la opción de Revancha para duplicar sus oportunidades, debe cancelar un valor adicional al registrar su tiquete. Es indispensable comprar la apuesta en puntos oficiales distribuidos en el territorio nacional para asegurar la total validez del juego.



¿Qué días juega el Baloto y Revancha?

El calendario establece que los sorteos de Baloto y Revancha se realizan tres veces por semana: los días lunes, miércoles y sábados. Los resultados oficiales se conocen durante las horas de la noche y se publican inmediatamente en los canales oficiales. Esta frecuencia permite que los acumulados aumenten rápidamente cada vez que el premio mayor no encuentra un ganador.



¿De cuánto es el premio mayor de el Baloto y Revancha?

Para hoy, sábado 29 de agosto de 2026, el acumulado de Baloto ofrece 55.600 millones de pesos. Por su parte, la modalidad de Revancha dispone de 2.000 millones de pesos. En total, el sorteo pone en juego una suma de 57.600 millones de pesos acumulados para esta noche.

Cabe recordar que el pasado miércoles 26 de agosto cayó el premio mayor de Revancha, entregando 11.600 millones de pesos a un jugador en Palestina (Caldas), por lo que el acumulado de esta modalidad se reinicia hoy en la cifra de 2.000 millones de pesos.



¿Qué hacer si se gana el Baloto y Revancha?

En caso de resultar favorecido con los números ganadores, el apostador debe seguir un protocolo de seguridad. Lo primordial es conservar el tiquete original en perfecto estado, ya que es el único soporte válido para reclamar el premio. Se recomienda firmar el respaldo del tiquete inmediatamente después de la compra y mantenerlo guardado en un lugar seguro hasta que finalice el sorteo.



Una vez confirmado el acierto, el ganador debe presentar su documento de identidad y realizar la reclamación formal de acuerdo con las condiciones del operador y la normativa legal de Colombia, asegurando un cobro seguro y transparente.

