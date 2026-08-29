Números Lotería de Boyacá hoy sábado, 29 de agosto de 2026: conozca el juego de hoy

La Lotería de Boyacá celebra este sábado 29 de agosto de 2026 una nueva edición de sus tradicionales sorteos en el territorio colombiano. Miles de jugadores en diferentes regiones siguen con gran entusiasmo el sorteo 4639 con la firme esperanza de ganar el premio mayor de 15.000 millones de pesos. La jornada genera expectativa entre quienes adquieren fracciones o billetes completos de forma física o virtual durante la semana. Esta entidad destaca en el sector por su amplia trayectoria y solidez. El sorteo se realiza cada sábado por la noche bajo estrictas medidas de supervisión pública para garantizar la transparencia del proceso. Los participantes esperan la revelación de la combinación ganadora y la serie del premio mayor para verificar sus apuestas y saber si la fortuna los acompaña esta noche.



Resultados Lotería de Boyacá

Premio Mayor: Sorteo después de las 10:30 p. m.

Sorteo después de las 10:30 p. m. Serie:

¿Cómo jugar la Lotería del Boyacá?

La Lotería de Boyacá se juega mediante la compra de un billete físico o virtual. Cada billete cuenta con un número de cuatro cifras y una serie asignada que lo distingue. El participante gana cuando su número coincide con las cifras extraídas en el sorteo oficial. Los jugadores revisan detalladamente los números y series, ya que la coincidencia exacta determina la adjudicación del premio mayor. Por seguridad, las autoridades recomiendan adquirir las fracciones con distribuidores de confianza y conservarlas en perfecto estado para evitar inconvenientes al momento de los cobros.



¿Cuánto cuesta la Lotería del Boyacá?

Este sorteo comercializa sus billetes y fracciones a través de distribuidores autorizados en todo el país. El valor varía según la cantidad de fracciones compradas y la modalidad del sorteo. Los clientes adquieren este juego según su presupuesto y preferencia, utilizando los loteros de confianza o portales digitales autorizados.



¿Qué días juega la Lotería del Boyacá?

La Lotería de Boyacá realiza sus sorteos todos los sábados en horario nocturno, generalmente sobre las 10:30 p. m., según el calendario oficial de la entidad. Este horario permite que los apostadores esperen el fin de semana con gran ilusión. Las transmisiones en vivo agilizan el acceso a los datos para que el público verifique sus billetes de forma inmediata.



¿De cuánto es el premio mayor de la Lotería del Boyacá?

El plan de premios actual ofrece un espectacular premio mayor de 15.000 millones de pesos, lo que posiciona a este sorteo como uno de los más atractivos y competitivos en Colombia. Adicionalmente, el juego cuenta con un robusto programa de aproximaciones y premios secos denominados Fortuna, Alegría, Esperanza, Berraquera, Optimismo y Valentía, los cuales distribuyen miles de millones adicionales entre el público apostador cada semana.



¿Qué hacer si se gana la Lotería del Boyacá?

Si una persona resulta ganadora de la Lotería de Boyacá, debe conservar el billete original intacto, verificar el resultado final en los portales oficiales de la entidad y presentarse en las oficinas autorizadas para iniciar el trámite formal de cobro. El beneficiario debe aportar la documentación personal requerida, como la cédula de ciudadanía original, y cumplir de forma rigurosa con las normas tributarias y legales vigentes para reclamar con éxito su respectivo premio millonario de manera segura.

