Habla hermano del escolta de Gustavo Aponte tras hipótesis de Fiscalía sobre "error" de los sicarios

De acuerdo con la hipótesis de investigación presentada por la Fiscalía General de la Nación, el homicidio del empresario Gustavo Aponte y de su escolta, el subintendente retirado Luis Gabriel Gutiérrez, ocurrido el 11 de febrero de 2026 en el norte de Bogotá, fue el resultado de una confusión por parte de la estructura criminal conocida como Los Gladiadores. Según la investigación, el objetivo real del seguimiento y ataque era otra persona. Miguel Ángel Gutiérrez, hermano de Luis Gabriel Gutiérrez, se pronunció públicamente sobre esta hipótesis y detalló las condiciones bajo las cuales su hermano prestaba sus servicios de protección, además de manifestar los requerimientos de la familia ante el proceso judicial en curso.

"Se llevaron dos personas inocentes"

La confirmación de la Fiscalía de que las víctimas no eran los destinatarios reales de la agresión armada ha generado reacciones de consternación e impotencia en sus familiares. Miguel Ángel Gutiérrez señaló que recibió la noticia "con profunda tristeza. Ver que fue una equivocación y se llevaron dos personas inocentes alejadas de todo esto, de toda esta entramada que tenían estos delincuentes. Y ver que, desafortunadamente, ellos fueron las personas equivocadas que pagaron por este gravísimo error, que ni debería existir. Estos tipos de, entre comillas, errores no deberían haber pasado. Entonces, pues obvio, todos en la familia estamos consternados, tristes y con impotencia, porque queda uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto?".



"El esquema de seguridad no era suficientemente robusto"

Luis Gabriel Gutiérrez prestó sus servicios como escolta privado del empresario Gustavo Aponte durante un periodo de entre cuatro y cinco años, tras haberse retirado de la Policía Nacional. Su hermano sostuvo que en el desempeño de la labor de su familiar se habían identificado algunas limitaciones estructurales en el esquema de protección asignado. "Él siempre manifestaba que el esquema de seguridad no era lo suficientemente robusto para cubrirlo a don Gustavo. Entonces, pues, lo que se evidencia y lo que se ve es que solo estaba mi hermano. Independientemente de que sea una equivocación o no, siempre él nos manifestaba que al esquema de seguridad le faltaba mucho más personal, digámoslo así, para cubrir esa vigilancia”, narró.

A pesar del anuncio de avances que incluyen la captura y medida de aseguramiento preventivo contra Leonel Enrique Yanos, alias Tony, señalado como conductor de la motocicleta utilizada en el hecho, el hermano del escolta indicó que no ha recibido una comunicación directa por parte de las autoridades competentes sobre el desarrollo de las pesquisas. "Realmente, de la investigación no nos han dado como mayor información. Tratamos de comunicarnos con la Fiscalía o con las personas que están llevando el caso para que nos brinden información, y realmente no nos han brindado información suficiente de todo este caso. A mi cuñada Ema es a la persona a la que le están dando la información en teoría, pero no un acompañamiento ni avances de las pesquisas. No sé por el lado de la familia de Gustavo si ellos están en la misma situación, pero creería que, si está el fiscal o el ex fiscal Mario Iguarán, sí tendrán mayor información que nosotros”



"Luchaba mucho por sus hijos"

Luis Gabriel Gutiérrez es recordado por sus allegados como un profesional íntegro, de carácter humilde y con un fuerte arraigo familiar. Tras el deceso de su padre un año antes de los hechos, el escolta había asumido un rol de liderazgo de soporte dentro de su núcleo familiar. Su hermano manifestó que "la vida de él eran sus hijos, su familia. Él luchaba mucho por sus hijos, como el prototipo de padre que velaba por su educación, que estuvieran bien. Un hombre trabajador, honesto, muy entregado a su familia, con nosotros, con mi mamá. Mi padre falleció hace un año casi y él prácticamente fue el que quedó con esa autoridad, ese mando de familia, y desafortunadamente nos lo quitan. Entonces, quedamos nosotros otra vez sin la otra cabeza. Quienes lo conocían a él, siempre podrán decir que fue una persona recta en sus cosas, honesto, colaboraba mucho a la gente, era muy humilde y muy sencillo”. El escolta dejó dos hijos, una menor de seis años y un joven de 19 años, quienes actualmente se encuentran bajo el cuidado de su madre, con el apoyo de sus familiares.



Frente a la comparecencia de alias Tony, quien se declaró inocente de los cargos imputados, y la búsqueda de otros siete presuntos integrantes de la banda de Los Gladiadores, identificados en las comunicaciones de un grupo de mensajería (mencionados bajo los alias de Moncayo, JJ, Bamb, Pequeño, Junio, Zorros y Carepapa), el hermano del escolta Gutiérrez instó a las autoridades a proceder con la captura y judicialización de todos los partícipes en el crimen. "Yo lo único que pido es que de verdad se haga justicia, que capturen a todos los implicados. Lo que pido y hago el llamado es a que, por favor, no dejen escapar a estos tipos, que los capturen, que toda la ley les caiga encima y respondan por sus actos. Esto debe ser también un precedente, porque hoy somos nosotros, hoy somos dos familias que perdimos un padre, un hermano, sus hijos. No saben el daño tan tenaz que ellos le hicieron a las dos familias, que hoy lo seguimos padeciendo y lo seguimos sufriendo”.



Finalmente, Miguel recalcó la importancia de que el sistema judicial muestre efectividad en la resolución definitiva del caso para dar plenas garantías a las víctimas y a la sociedad. Concluyó diciendo que "nada va a llenar el vacío que dejaron. Pero sí queremos ver que hay una ley, que hay una justicia que es eficaz, que se vea que es eficaz, que llegue. Que vea la gente y la sociedad que tenemos una justicia viable, que ejecuta, que cumple, que hace su trabajo, que es encontrar a todas estas personas que hacen el mal, porque no puede ser que queden las cosas así como si nada”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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