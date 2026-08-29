En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
AVALANCHA NEPAL
CORTES DE AGUA MEDELLÍN
'URÍAS PERDOMO'
PRESUPUESTO GENERAL
GUSTAVO APONTE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Videos de fuerte caída de Tadej Pogacar en la Vuelta a España: presenta traumatismo craneoencefálico

Videos de fuerte caída de Tadej Pogacar en la Vuelta a España: presenta traumatismo craneoencefálico

El ciclista esloveno presenta un traumatismo craneoencefálico con una posible fractura en la clavícula izquierda y varias contusiones, según el doctor que lo atendió tras la caída en la Vuelta a España.

Por: EFE
Actualizado: 29 de ago, 2026
Comparta en:
Tadej Pogacar en la Vuelta a España.
Tadej Pogacar en la Vuelta a España.
Getty Images

El esloveno Tadej Pogacar (del equipo UAE), que tuvo que retirarse este sábado tras una dura caída cuando era líder de la Vuelta a España, presenta un traumatismo craneoencefálico con una posible fractura en la clavícula izquierda y varias contusiones. El ciclista tuvo que retirarse en el trascurso de la octava etapa de la competencia, tras la caída a 32 km de la meta, que fue captada en algunos videos compartidos en redes sociales.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Así lo explicó a RTVE el doctor Álvaro Ortiz, que lo atendió tras su accidente en la octava etapa. Según su versión, el corredor sufrió una caída "bastante fuerte" que le produjo "mucho dolor". "Ha intentado subirse a la bicicleta, pero al apoyar el brazo izquierdo no ha podido ejercer presión" por lo que decidió retirarse y fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario. Preguntado por los plazos de recuperación, explicó que tendrán que hacele pruebas, "pero si tiene alguna fractura podría ser quirúrgico incluso", apuntó, por lo que no se descarta una operación.

Últimas Noticias

Niña de 6 años es rescatada con vida tras pasar casi 60 horas bajo escombros en Nepal
MUNDO

Niña de 6 años es rescatada con vida tras pasar casi 60 horas bajo escombros en Nepal

Perez Hilton
MUNDO

Familia de Perez Hilton revela nuevos detalles de la salud y recuperación del influencer

Pogacar se subió a una ambulancia con daños evidentes en la clavícula izquierda. Tras ser atendido en la carretera por los médicos de carrera, el propio líder hizo un gesto negativo y optó por el abandono. Se trata de su primer abandono en una carrera por etapas. El esloveno, en su décima temporada a nivel UCI y con otras nueve grandes Vueltas a su espalda, nunca antes había abandonado una carrera por etapas como profesional.

Publicidad

Un accidente penoso para el quíntuple ganador del Tour de Francia, quien era el único y evidente favorito para adjudicarse esta 81 edición de la Vuelta. Después de tres victorias de etapa y una ventaja en la general de 3.50 minutos sobre el español Enric Mas y de 4.50 sobre su compatriota Primoz Roglic, Pogacar estaba en camino de apuntarse al 'club' de los 8 corredores que han ganado las tres grandes vueltas por etapas.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Pogacar trató de volver a la bicicleta, pero el hombro izquierdo ensangrentado reflejaba la importancia de la lesión del doble campeón mundial. Finalmente, subió a una ambulancia camino de un hospital en Valencia.

Publicidad

EFE

Relacionados

Vuelta a España

Tadej Pogacar

Publicidad

Publicidad

Publicidad