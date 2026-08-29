Estas son las identidades de las personas fallecidas en accidente en la vía La Pintada–Manizales

Las autoridades de Antioquia siguen atendiendo el fatal accidente que ocurrió en la vía La Pintada–Manizales, el cual dejó tres personas fallecidas y 18 heridas. El siniestro vial ocurrió a unos 27 kilómetros del municipio de La Pintada e involucró un bus que salió de la terminal de Medellín y un tractocamión que transportaba bultos de café.

El gobernador de Antioquia, Juan Andrés Beltrán, lamentó el accidente ocurrido en la tarde de este 29 de agosto y dijo que las personas heridas ya están siendo atendidas tanto en hospitales de La Pintada como en Manizales: "Lamento profundamente el accidente ocurrido en la vía La Pintada–Manizales (...) Dios les dé sosiego a los familiares de las víctimas y permita la pronta recuperación de los lesionados. La vía permanece cerrada mientras avanzan las labores de atención. Seguimos atentos a la evolución de esta tragedia".

El bus pertenecía a la empresa Expreso Bolivariano y se dirigía a Ipiales, en el departamento de Nariño. Llevaba 33 personas a bordo. La principal hipótesis que manejan las autoridades sobre el choque es que el conductor del bus trató de adelantar al vehículo que estaba adelante, y en la peligrosa maniobra, al parecer, chocó con el tractocamión, que se movilizaba en sentido contrario. La zona fue acordonada mientras se realiza la investigación correspondiente y se hace el levantamiento de los cuerpos, así como el retiro de los vehículos involucrados.



Las identidades de las víctimas del accidente en vía La Pintada–Manizales

Según la información de la Policía de Tránsito de Antioquia, entre los fallecidos está Cristian Camilo Palacios, el conductor del bus. También, se encuentran Jorge Eliecer Soto Correa y Nubia Alba Deavila de Soto. Noticias Caracol conoció que, al parecer, estas dos personas eran pareja y se dirigían a la ciudad de Buga.



Por otro lado, el conductor del tractocamión, Numar Ardila Morales, resultó lesionado y fue trasladado al hospital La Pintada. El reporte preliminar indica que presenta un trauma craneocefalico y heridas abiertas en la cabeza. Con respecto a los otros lesionados, por el momento no se conocen detalles de su estado de salud.



Según las cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), este año han fallecido 3.019 personas en siniestros viales, con corte al 30 de abril de 2026. De estos, el 65% son usuarios de motocicleta, mientras que 20,1% son peatones; 9,3%, usuarios de vehículo y 4,3%, conductores de bicicleta.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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