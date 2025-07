Aumento en el precio de la visa americana para colombianos en 2025: ¿desde cuándo y en cuánto queda?

Los colombianos que deseen obtener una visa para ingresar a Estados Unidos enfrentarán un aumento significativo en los costos a partir del segundo semestre de 2025. El ajuste se da tras la promulgación de la ley "One Big Beautiful Bill Act", aprobada por el Congreso estadounidense y firmada por el presidente Donald Trump el pasado 4 de julio, como parte de un paquete de reformas migratorias, fiscales y sociales.

Entre las nuevas disposiciones se encuentra la creación de la denominada "Visa Integrity Fee", una tarifa fija adicional de 250 dólares que se sumará a los costos actuales de las visas de no inmigrante. Esta tarifa será obligatoria y no podrá ser evitada por los solicitantes de visas turísticas, de negocios, estudio o programas de intercambio, entre otras. Según el Gobierno de Estados Unidos, la implementación de la nueva tarifa tiene como objetivo fortalecer los controles migratorios, financiar los costos operativos del monitoreo de los viajeros, y garantizar un mayor cumplimiento de los periodos de estancia autorizados.

La administración Trump argumenta que los recursos recaudados ayudarán a mejorar el control sobre las visas otorgadas y organizaciones como la Asociación de Viajes de Estados Unidos advierten que el incremento podría tener un efecto negativo sobre la llegada de turistas, estudiantes y trabajadores temporales. El aumento en las tarifas coincide con un periodo de apreciación del dólar frente al peso colombiano, lo cual podría agravar el impacto económico para quienes planean viajar a Estados Unidos. Con un dólar cercano a los 4.000 pesos, el nuevo costo podría superar los 1,7 millones de pesos, y seguir subiendo en función de la variación cambiaria.

¿Cuánto costará la visa americana para los colombianos en 2025?

Hasta el momento, los ciudadanos colombianos pagan 185 dólares por tramitar la visa B1/B2, correspondiente a turismo y negocios. Con la entrada en vigencia de la nueva ley, se suman los $250 de la Tarifa de Integridad de Visas. Lo que llevaría a que la visa cueste un total de $435. En dinero colombiano, con respecto a la tasa del dólar de hoy, sería más de $1'750.000. La normativa establece, además, que este nuevo cobro se ajustará anualmente de acuerdo con la inflación y las actualizaciones del año fiscal estadounidense. De esta manera, se implementará el incremento inmediato y los valores podrán seguir aumentando cada año. El incremento no se limitará únicamente a las visas B1/B2, pues la medida abarcará la mayoría de las visas de no inmigrante, entre las que se encuentran:



Visas de turismo y negocios (B1/B2).

Visas de estudio (F-1).

Visas de intercambio cultural (J-1).

Visas de trabajo temporal, como la H-1B.

Visas para trabajadores especializados o empresas multinacionales (L-1).

Entre otras categorías incluidas bajo la regulación de no inmigrantes.

¿Existe posibilidad de reembolso?

La ley contempla una excepción: la tarifa de integridad podría ser devuelta al solicitante, pero bajo condiciones específicas. El reembolso aplicaría únicamente para aquellos viajeros que regresen a su país de origen antes del vencimiento de la visa, no hayan trabajado de forma no autorizada y no hayan solicitado una extensión de estadía o cambio de estatus dentro de Estados Unidos. En los casos en que el solicitante decida aplicar a una visa de larga duración o residencia permanente, la tarifa no será reembolsada.

Según la información oficial publicada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la tarifa adicional se comenzará a cobrar a partir de octubre de 2025, coincidiendo con el inicio del nuevo año fiscal en ese país. Aparte del aumento en la visa de turismo, otros trámites también mantienen altos costos para quienes buscan migrar a Estados Unidos. Algunos de los precios vigentes en 2025 son:



Ajuste de estatus (Green Card – Formulario I-485): 1.440 dólares.

Permiso de trabajo (Formulario I-765): entre 470 y 520 dólares, según la modalidad de aplicación.

Petición de familiar extranjero (Formulario I-130): entre 625 y 675 dólares.

Reemplazo de tarjeta de residencia permanente (Formulario I-90): entre 415 y 465 dólares.

Visa para trabajadores temporales H-1B (Formulario I-129): 780 dólares.

Visa para ejecutivos o trabajadores especializados L-1: 1.385 dólares.

Naturalización (Formulario N-400): entre 710 y 760 dólares.

¿Cómo solicitar la visa americana desde Colombia?

El proceso de solicitud de la visa americana no cambia con la nueva ley y sigue los pasos habituales:

Diligencia el formulario DS-160, disponible en línea.

Regístrese en la plataforma oficial del Servicio de Visas de los Estados Unidos.

Pague el valor de la visa con tarjeta internacional o a través del sistema bancario autorizado.

Programe una cita en la Embajada o Consulado.

Asista a la entrevista con los documentos exigidos, incluyendo soporte financiero y laboral.

Retire el pasaporte con la visa, en caso de ser aprobada, en el punto DHL seleccionado.

¿Qué busca la Ley One Big Beautiful Bill?

La llamada One Big Beautiful Bill modifica las tarifas migratorias e incluye un paquete legislativo más amplio con medidas fiscales, sociales y migratorias:



Hace permanentes los recortes de impuestos sobre la renta.

Impone mayores exigencias para beneficiarios de programas sociales.

Incrementa el presupuesto para infraestructura fronteriza y control migratorio.

Elimina o reduce subsidios para energías limpias.

Limita ayudas para sectores como la salud reproductiva.

Entre sus disposiciones más polémicas se encuentran la ampliación de los centros de detención migratoria y nuevas penalizaciones para solicitantes de asilo y migrantes irregulares.

