Visa americana para colombianos quedaría en casi 2 millones de pesos con nueva ley de Gobierno Trump

La administración de Donald Trump introducirá nuevas tarifas para los solicitantes de visa que quieren ingresar a Estados Unidos. Esta medida hace parte de la Ley "One Big Beautiful Bill" o en español "la Gran y Hermosa Ley" (OBBBA). Con esta ley se cobrará una nueva tarifa para las visas, que podría disparar los precios de este documento.

Las organizaciones que apoyan y gestionan la entrada a EE. UU. de trabajadores temporales y visitantes de intercambio cultural advierten que el costo podría impedir que los inmigrantes soliciten la visa J-1 y otras visas temporales. Algo que afectará a los extranjeros que están acostumbrados a tener esas oportunidades y a las empresas que los contrataban.

Kasey Simon, presidenta y directora responsable de United Work and Travel, patrocinadora del programa de visas J, dijo al mismo medio que "incluso una reducción del 10 o 20 por ciento en la participación en el programa de visas tendría un impacto significativo en la industria hotelera de temporada en todo Estados Unidos"

Se prevé que los países latinoamericanos y asiáticos serán los más afectados por la Tarifa de Integridad de Visas, que aumentaría el costo del visado con $250, sumado al precio actual del documento. Es decir que para algunos países, como Colombia, se incrementaría en un 135 %, más del doble del precio actual.

¿En cuánto quedaría el precio de la visa estadounidense para los colombianos?

Según la información compartida, a los $185 que cuesta actualmente el visado estadounidense para los colombianos, se suman los $250 de la Tarifa de Integridad de Visas. Lo que llevaría a que la visa cueste un total de $435. En dinero colombiano, con respecto a la tasa del dólar de hoy, sería más de 1'750.000 pesos.

"El proyecto de ley One Big Beautiful del presidente Trump proporciona las políticas y los recursos necesarios para restaurar la integridad del sistema de inmigración de nuestro país. La tarifa de integridad de visas requiere coordinación interinstitucional antes de su implementación", dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al medio Newsweek.

Esta medida aún no ha sido implementada del todo, pero de llevarse a cabo comenzaría a regir en el próximo mes de octubre.



¿Se puede evitar la Tarifa de Integridad de Visa?

De acuerdo con la Ley de Aduanas y Protección de los Ciudadanos, la Tarifa de Integridad de Visa puede reintegrarse con algunas condiciones. La tarifa de $250 se reembolsará a cada solicitante siempre que salga de EE. UU. una vez vencido el plazo de la visa. Además, de que no esté en la búsqueda de trabajo no autorizado. Si la persona solicita una visa de mayor duración o una tarjeta de residencia permanente (Green Card), puede que no se le reembolse la tarifa.

"En general, además de cualquier otra tarifa autorizada por ley, el Secretario de Seguridad Nacional exigirá el pago de una tarifa, equivalente al monto especificado en esta subsección, a cualquier extranjero al que se le haya emitido una visa de no inmigrante al momento de dicha emisión", se lee en el proyecto de ley.



Precios de trámites para migrar a Estados Unidos

Estos son algunos de las tarifas que tiene actualmente el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés):



Visa de turismo o negocios B1/B2 : 185 dólares – alrededor de 742.430 pesos colombianos.

: 185 dólares – alrededor de 742.430 pesos colombianos. Ajuste de estatus (Formulario I-485): 1.440 dólares – alrededor de 5.778.917 pesos.

(Formulario I-485): 1.440 dólares – alrededor de 5.778.917 pesos. Permiso de trabajo (Formulario I-765):470 dólares en línea / 520 dólares en papel – alrededor de 1.886.174 / 2.086.831 pesos, respectivamente.

(Formulario I-765):470 dólares en línea / 520 dólares en papel – alrededor de 1.886.174 / 2.086.831 pesos, respectivamente. Petición de familiar extranjero (Formulario I-130): 625 dólares en línea / 675 dólares en papel – alrededor de 2.608.539 / 2.708.867 pesos, respectivamente.

(Formulario I-130): 625 dólares en línea / 675 dólares en papel – alrededor de 2.608.539 / 2.708.867 pesos, respectivamente. Reemplazo de Green Card (Formulario I-90): 415 dólares en línea / 465 dólares en papel – alrededor de 1.665.452 / 1.866.108 pesos, respectivamente.

(Formulario I-90): 415 dólares en línea / 465 dólares en papel – alrededor de 1.665.452 / 1.866.108 pesos, respectivamente. Petición de trabajador no inmigrante – Categoría H-1B (Formulario I-129): 780 dólares - alrededor de 3.130.247 pesos.

– Categoría H-1B (Formulario I-129): 780 dólares - alrededor de 3.130.247 pesos. Petición de trabajador no inmigrante – Categoría L (Formulario I-129): 1.385 dólares – alrededor de 5.558.195 pesos.

Solicitud de ciudadanía estadounidense (Formulario N-400): 710 dólares en línea / 760 dólares en papel – alrededor de 2.849.327 / 3.049.984 pesos, respectivamente.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL