Avianca reactivará de forma permanente los vuelos directos entre Cali y Miami

La aerolínea Avianca anunció que volverá a operar de manera permanente la ruta directa entre Cali y Miami, una conexión que hasta ahora se ofrecía de forma estacional y que pasará a integrar la red regular de la compañía. La medida entrará en vigor el próximo 17 de diciembre de 2026 y permitirá mantener vuelos durante todo el año entre la capital vallecaucana y la ciudad estadounidense.

De acuerdo con la información entregada por la empresa, la operación comenzará con una frecuencia diaria entre el 17 de diciembre de 2026 y el 31 de enero de 2027, periodo que coincide con la temporada de mayor movimiento de viajeros. Posteriormente, desde el 1 de febrero de 2027, la ruta continuará con cuatro frecuencias semanales programadas para los lunes, miércoles, viernes y domingos.



La decisión implica el regreso estable de una conexión internacional que une de forma directa al Valle del Cauca con uno de los principales destinos de entrada y salida de pasajeros en Estados Unidos. Miami es un punto estratégico para los viajes de turismo, visitas familiares y actividades comerciales, por lo que la permanencia de la ruta amplía las opciones de movilidad desde el suroccidente colombiano.

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Según Avianca, la conexión Cali-Miami despegará bajo el vuelo AV38 a las 10:20 de la mañana y llegará a las 2:05 de la tarde. En el trayecto de regreso, identificado como AV39, el avión saldrá de Miami a las 3:35 de la tarde y arribará a Cali a las 7:15 de la noche. Estos horarios aplicarán durante la fase inicial de operación y se mantendrán cuando la ruta pase a funcionar cuatro veces por semana.



La compañía también informó que, a partir del 14 de marzo de 2027, los horarios en Miami tendrán un ajuste de una hora debido a los cambios estacionales implementados en Estados Unidos.



Cali fortalece sus conexiones internacionales

El regreso permanente de esta ruta se suma a las alternativas internacionales disponibles desde el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, terminal aérea que sirve a Cali y a varios municipios del Valle del Cauca. La conexión directa elimina la necesidad de realizar escalas para quienes viajan entre ambas ciudades, lo que puede representar una reducción en los tiempos de desplazamiento y una mayor facilidad para planificar itinerarios de viaje. Además, facilita el tránsito de pasajeros que utilizan Miami como punto de conexión hacia otros destinos de Norteamérica y el Caribe.



La permanencia de la ruta también refleja la importancia que mantiene el mercado aéreo entre el sur de Florida y el occidente colombiano, una región que cuenta con una amplia comunidad residente en Estados Unidos y una dinámica constante de intercambio comercial y empresarial.



Operación en Avianca iniciará en diciembre

Avianca explicó que los tiquetes para la nueva etapa de la ruta ya se encuentran disponibles a través de sus canales de venta, incluidos el sitio web, la aplicación móvil, agencias de viaje y puntos autorizados. La aerolínea indicó además que esta operación contará con la oferta de Business Class Americas, disponible en vuelos dentro del continente. Este producto incluye servicios diferenciados relacionados con atención aeroportuaria, acceso a salas VIP donde aplique y beneficios asociados al programa de fidelización de la compañía.

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Con este anuncio, Cali recupera una conexión internacional que dejará de depender de temporadas específicas y pasará a operar de forma permanente. La ruta comenzará su nueva etapa el 17 de diciembre con vuelos diarios durante la temporada alta y continuará desde febrero de 2027 con cuatro frecuencias semanales entre Colombia y Estados Unidos.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL