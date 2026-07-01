Avión de Avianca tuvo que regresar a Europa por alerta registrada en pleno vuelo: esto se sabe

Los pasajeros de un avión comercial de la empresa Avianca, vivieron momentos de incertidumbre y nervios después que el aeronave tuviera que cambiar su trayectoria de repente. Se trata del vuelo AV55, que cubría la ruta París-Bogotá, que detectó una alerta mientras sobrevolaba las islas Azores, justo encima del océano Atlántico. La Aeronáutica Civil compartió detalles de esta novedad.

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El vuelo despegó en horas de la mañana de este 1 de julio desde Francia, pero debido a una alerta, tuvo que aterrizar en el continente europeo, específicamente en Madrid (España). De acuerdo con la información de la Aerocivil, el desvío se realizó de manera preventiva y el aterrizaje se realizó con total normalidad.

¿Por qué el vuelo de Avianca tuvo que volver?

El informe señala que durante el trayecto se presentó una alerta técnica en el motor izquierdo de la aeronave, tipo Boeing 787-8 Dreamliner. La alerta, asegura la Aerocivil, fue controlada y solucionada por la tripulación en pleno vuelo.



Sobre las causas de esta emergencia, la Aeronáutica explica en el reporte que, al volar a una menor altitud, el consumo de combustible del avión hacía inviable que se continuara la ruta transatlántica. Mientras que en Madrid se avanza en la revisión técnica del avión, los pasajeros que ya fueron resignados a un avión y una tripulación de reserva, que están listos para salir desde la capital española hacia Bogotá.

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De momento, Avianca no ha emitido una comunicación oficial para referirse al tema.

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