Baloto y Revancha hoy 14 de octubre de 2026: resultados, acumulados y cómo reclamar los premios

La expectativa llegó a su punto más alto este miércoles 14 de octubre de 2026 con una nueva jornada de Baloto y Revancha, dos de los juegos de azar con los acumulados más altos que se sortean actualmente en Colombia. A diferencia de las loterías tradicionales, estos juegos funcionan bajo una modalidad tipo loto en la que los participantes seleccionan una combinación de números y compiten por premios acumulados que crecen cuando no aparecen ganadores de la categoría principal. Para este sorteo, el acumulado de Baloto alcanzó los $15.200 millones, mientras que el de Revancha llegó a $3.000 millones, convirtiéndose en dos de los premios más buscados por los apostadores del país.



Resultados de Baloto y Revancha hoy 14 de octubre de 2026

Ya fue realizado el sorteo correspondiente a este miércoles 14 de octubre y los jugadores pueden comparar sus números con la combinación oficial:



Baloto

Acumulado: $15.200 millones.

Números ganadores:

Superbalota:

Revancha

Acumulado: $3.000 millones.

Números ganadores:

Superbalota:

Además del premio mayor, ambos juegos cuentan con diversas categorías secundarias de premios que permiten ganar sin necesidad de acertar la combinación completa.



¿Cómo se juega Baloto?

La mecánica consiste en elegir cinco números entre el 1 y el 43 y una Superbalota entre el 1 y el 16. Para obtener el premio máximo es necesario acertar las cinco balotas principales y la Superbalota sorteada. El valor de una apuesta de Baloto es de $6.000. Quienes deseen participar adicionalmente en Revancha pueden hacerlo pagando un valor extra sobre la misma combinación de números. Una de las particularidades del juego es que existen varias categorías de premios. Esto significa que los participantes pueden obtener ganancias acertando parcialmente algunas de las balotas sorteadas, incluso si no se llevan el acumulado principal. Los sorteos de Baloto y Revancha se realizan tres veces por semana:



Lunes

Miércoles

Sábados

Los sorteos se desarrollan en horario nocturno, generalmente entre las 11:00 p. m. y las 11:15 p. m. Los ganadores deben conservar el tiquete original en perfecto estado, ya que es un requisito indispensable para reclamar cualquier premio. Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados de la red comercial. Cuando el valor supera las 182 UVT, el trámite debe realizarse ante la fiduciaria autorizada, presentando el documento de identidad, copia del mismo y la documentación exigida para validar el pago.

Los jugadores cuentan con un plazo de hasta un año para reclamar los premios obtenidos. Después de ese periodo, el derecho al cobro expira según las normas vigentes para los juegos de suerte y azar en Colombia. Con los resultados ya publicados, los participantes revisan una vez más sus combinaciones con la esperanza de convertirse en los nuevos ganadores de los millonarios acumulados que ofrecen Baloto y Revancha, dos de los sorteos más seguidos del país.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL