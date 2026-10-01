Cayó Baloto Revancha y el ganador se llevó $3.400 millones: resultados del 30 de septiembre 2026

La suerte llegó a Bogotá durante el más reciente sorteo de Baloto. Un apostador que adquirió su tiquete por medios digitales acertó la combinación ganadora de Baloto Revancha y se convirtió en el nuevo ganador del acumulado, que para la noche del miércoles 30 de septiembre de 2026 alcanzaba los $3.400 millones. El premio fue entregado en el sorteo número 2716, realizado junto con el tradicional juego de Baloto. De acuerdo con la información publicada por la organización del juego, el ganador registró todos los números requeridos para quedarse con el acumulado que estaba disponible para esa modalidad.



Mientras el premio principal de Baloto continuó acumulándose, la modalidad Revancha sí encontró un ganador, dejando una de las noticias más comentadas entre los participantes de los juegos de azar en Colombia durante las últimas horas.



Baloto Revancha resultados del 30 de septiembre 2026

Según los resultados oficiales del sorteo 2716, la combinación ganadora de Baloto Revancha estuvo compuesta por los números:



Número ganador: 04 - 10 - 14 - 18 - 23

Superbalota: 07

Esa secuencia fue la que permitió que un jugador ubicado en Bogotá acertara el premio mayor de la modalidad Revancha. La información disponible indica además que la apuesta fue realizada bajo la modalidad automática, por lo que los números fueron asignados por el sistema al momento de generar el tiquete. La caída del acumulado significa que el pozo destinado a Revancha volverá a iniciar un nuevo ciclo de crecimiento para los siguientes sorteos.



El premio cayó en Bogotá

Los datos divulgados tras el sorteo señalan que el ganador realizó la compra a través de la página oficial de Baloto y que el premio quedó en Bogotá. Hasta el momento no se han conocido mayores detalles sobre la identidad de la persona favorecida, algo habitual en este tipo de casos. La ciudad ha registrado en diferentes ocasiones ganadores de los principales juegos de azar del país debido al volumen de participantes que realizan apuestas diariamente tanto en puntos físicos como por canales digitales. Sin embargo, cada nuevo ganador debe cumplir un proceso de validación antes de acceder al desembolso del dinero correspondiente. El resultado también dejó miles de ganadores en diferentes categorías de premios, aunque el acumulado principal de la modalidad Revancha fue el que concentró la atención de los participantes durante la jornada.

Baloto resultados en el mismo sorteo

Además del resultado de Revancha, durante la misma jornada se realizó el sorteo tradicional de Baloto. Los números ganadores fueron:



Número ganador: 11 - 18 - 22 - 30 - 32

Superbalota: 10

Aunque esa combinación fue sorteada oficialmente, el acumulado principal no tuvo un ganador que acertara todos los números requeridos, por lo que el premio continuó creciendo de cara a los próximos sorteos. La diferencia entre ambos resultados permitió que la noche terminara con un nuevo millonario gracias a Revancha, mientras que el premio mayor de Baloto siguió disponible para futuros participantes.



¿Cómo reclamar un premio en Baloto?

De acuerdo con la información publicada por las entidades encargadas de la operación del juego, los premios de gran cuantía deben reclamarse siguiendo los procedimientos establecidos para la validación del tiquete o la apuesta registrada. Para ello, los ganadores deben presentar la documentación requerida y completar los trámites correspondientes ante los canales autorizados.

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En el caso del ganador del sorteo del 30 de septiembre, el siguiente paso será adelantar el proceso de reclamación para acceder a los $3.400 millones obtenidos con la combinación 04, 10, 14, 18, 23 y la súperbalota 07. Mientras tanto, el resultado ya quedó registrado como uno de los acumulados entregados por la modalidad Baloto Revancha durante 2026 y convirtió a un bogotano en el más reciente ganador millonario del juego.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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