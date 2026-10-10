Resultado Baloto hoy 10 de octubre: números ganadores, superbalota y acumulado

Este sábado 10 de octubre de 2026, los participantes de Baloto y Revancha en Colombia esperan una nueva oportunidad para comprobar si sus combinaciones coinciden con los números sorteados. La jornada contempla dos modalidades que cuentan con resultados y acumulados independientes.

En esta publicación podrá consultar los números ganadores de Baloto, la superbalota y los resultados de Revancha. También encontrará información sobre cómo revisar el tiquete, qué hacer si obtuvo un premio y cuáles son los canales oficiales para consultar las condiciones de pago.



Resultados de Baloto del sábado 10 de octubre de 2026

Números ganadores: [XX - XX - XX - XX - XX].

[XX - XX - XX - XX - XX]. Superbalota: [XX].

[XX]. Acumulado anunciado antes del sorteo:

Fecha del sorteo: sábado 10 de octubre de 2026.

Resultado de Revancha del 10 de octubre de 2026

Revancha es una modalidad adicional que permite participar en otro sorteo con los mismos números elegidos para Baloto, mediante el pago adicional correspondiente.

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Aunque las dos modalidades utilizan la misma combinación seleccionada por el jugador, sus resultados se consultan por separado. Por eso, es importante revisar tanto los números principales como la superbalota de cada sorteo.

Datos pendientes de actualización:



Números ganadores de Revancha: [XX - XX - XX - XX - XX].

Superbalota: [XX].

Estado del acumulado: [confirmar si hubo ganador o si se acumula para el siguiente sorteo].

La información definitiva debe contrastarse con el portal oficial para evitar confundir el resultado de una modalidad con el de la otra.



¿Cuánto dinero entrega Baloto y cuál es el acumulado?

Baloto ofrece un premio mayor acumulado que puede aumentar cuando no hay un ganador de la categoría principal. Revancha, por su parte, tiene un acumulado propio.



Antes del sorteo de este sábado, el sitio oficial anunciaba un acumulado de $14.400 millones para Baloto y de $2.600 millones para Revancha. Estas cifras deben presentarse como valores previos a la jornada hasta que el operador confirme el resultado y la información del siguiente sorteo.



Si no se registra un ganador del premio mayor, el acumulado puede continuar para la siguiente fecha, de acuerdo con las reglas del juego. Si existe un ganador, será necesario consultar la información oficial sobre el premio obtenido y el procedimiento para reclamarlo.

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El monto anunciado tampoco debe confundirse automáticamente con el dinero neto que recibe el ganador, pues pueden aplicarse las retenciones legales correspondientes.



¿Cómo saber si ganó el Baloto?

Para verificar el resultado, tenga a mano el tiquete y siga estos pasos:



Identifique los cinco números principales de su jugada. Revise el número de la superbalota. Compare su combinación con los resultados oficiales del 10 de octubre. Consulte por separado los resultados de Baloto y Revancha, si participó en ambas modalidades. Verifique la categoría de premio que corresponda a sus aciertos.

El operador cuenta con un verificador de resultados en su página web. Allí se puede revisar la información de los sorteos y consultar el historial disponible.

Puede ingresar directamente a https://www.baloto.com/resultados-baloto/ para comprobar los números publicados.



¿Cómo reclamar un premio de Baloto?

Si su tiquete resultó ganador, el procedimiento depende del monto del premio y del canal por el que participó. El operador dispone de información específica sobre los documentos requeridos y las alternativas para realizar el cobro.

Como primera medida, conserve el tiquete original si compró su jugada en un punto físico. Evite deteriorarlo y no entregue el documento a personas que no estén autorizadas para tramitar el premio.

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Si participó por internet, revise las condiciones aplicables a las apuestas digitales y las instrucciones para validar su cuenta y gestionar el pago.

Antes de desplazarse a una oficina o iniciar un trámite virtual, consulte la documentación requerida, los canales habilitados y las condiciones de pago. No se debe asumir que todos los premios se cobran de la misma manera.

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El operador publica las instrucciones en la sección de pago de premios de su página oficial: https://www.baloto.com/ .



¿Cuánto tiempo tiene para reclamar un premio?

Los premios de juegos de suerte y azar en Colombia están sujetos a plazos legales. El artículo 12 de la Ley 1393 de 2010 establece que el derecho al cobro prescribe al cumplirse un año desde la fecha de realización del sorteo.

Por ello, quienes obtengan un premio deben consultar los requisitos y comenzar el trámite oportunamente. Conservar el tiquete y revisar la información oficial facilita la verificación de los datos.

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También es importante tener presente que el valor anunciado puede estar sujeto a retenciones. El monto neto debe confirmarse durante el procedimiento de pago.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.