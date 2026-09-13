Baloto Revancha cayó en Bucaramanga con $3.200 millones: este es el nuevo acumulado del sorteo

La suerte cayó en Bucaramanga durante el sorteo de Baloto Revancha de este sábado 12 de septiembre de 2026. Un jugador se llevó un premio de $3.200 millones en el sorteo número 2708, jugado en modalidad manual a través de Baloto.com.

De acuerdo con la información divulgada por Baloto, las balotas ganadoras de Revancha fueron 04, 08, 17, 21 y 27, mientras que la Súper Balota fue la 01.

El resultado dejó un nuevo panorama para los próximos sorteos, especialmente para quienes buscan quedarse con el acumulado de Baloto. Tras el sorteo de este sábado, el premio acumulado de este juego quedó en $58.400 millones.



Por su parte, el acumulado de Baloto Revancha quedó en $2.000 millones para el siguiente sorteo, que se realizará el lunes 14 de septiembre de 2026.



¿Cómo se juega Baloto?

Baloto es un juego de suerte y azar en el que los participantes deben seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, además de una Súper Balota entre el 1 y el 16.

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Los números pueden escogerse de manera manual, de acuerdo con las preferencias del jugador, o mediante una selección automática. Una apuesta sencilla de Baloto tiene un valor de $6.000.

Para participar en Revancha, el jugador puede utilizar los mismos números seleccionados para Baloto y pagar $3.000 adicionales. De esta manera, participa en un segundo sorteo con la posibilidad de obtener otro acumulado.

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Los sorteos de Baloto y Revancha se realizan los lunes, miércoles y sábados. El premio mayor de Baloto se obtiene cuando el jugador acierta los cinco números seleccionados y la Superbalota. Sin embargo, también existen diferentes categorías de premios para quienes logran coincidencias parciales.

¿Cómo reclamar un premio de Baloto?

Las condiciones para reclamar dependen del valor del premio y de si la apuesta fue realizada en un punto físico o mediante canales digitales. Para premios inferiores a 182 UVT, equivalentes a $9.532.068, el ganador debe presentar el tiquete original completamente diligenciado y un documento de identidad válido en un punto autorizado.

Si la apuesta fue realizada por internet, el tiquete puede descargarse desde el correo electrónico recibido o desde la sección “Mis Apuestas” de Baloto.com. Posteriormente, debe imprimirse para realizar el cobro en un punto físico.

Entre los documentos de identificación aceptados se encuentran la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

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Para premios superiores a $9.532.068, el ganador debe comunicarse al (601) 7426861, extensión 72749, en horario de oficina, para recibir información sobre la sucursal fiduciaria a la que deberá dirigirse.

En estos casos también será necesario presentar el tiquete original en perfecto estado y completamente diligenciado, además del documento de identidad correspondiente.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co