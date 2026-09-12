Resultados Chontico Noche, último sorteo hoy sábado, 12 de septiembre de 2026: así quedó el juego

Hoy, sábado 12 de septiembre de 2026, la gran expectativa entre los apostadores en Colombia, y en especial en el Valle del Cauca, sigue intacta ante el esperado sorteo del Chontico Noche. Este popular juego se consolida como uno de los más tradicionales de la región. Durante la jornada, cientos de personas siguen con atención el resultado nocturno, transmitido por Telepacífico. Esta cita representa para miles de ciudadanos una constante oportunidad diaria de buscar un alivio financiero.

Al cierre de la presente edición, el resultado oficial de este sorteo todavía no aparece publicado en los portales principales de loterías del país. Diversos medios especializados indican que la combinación ganadora se encuentra en estado "pendiente", por lo que los participantes continúan a la expectativa de conocer la cifra de hoy. Mientras el suspenso rodea la versión de la noche, el Chontico Día ya ofrece resultados previos con el número 3973 y la Quinta 2. Este juego se caracteriza por su formato sencillo, el cual ofrece premios rápidos según el valor apostado.

Chontico Noche 12 de septiembre

Número ganador: Sorteo 10:00 p. m.

Quinta cifra:

¿Cómo jugar Chontico Noche?

El juego consiste en elegir un número de cuatro cifras, seleccionando dígitos del 0 al 9 para cada posición. El apostador puede definir su combinación basándose en fechas especiales o cábalas, o bien solicitar un número aleatorio generado por el sistema de venta autorizado. Durante el sorteo oficial se extraen cuatro dígitos, y el orden exacto de aparición es la clave definitiva para ganar. El participante obtiene el premio mayor si acierta las cuatro cifras en el orden de extracción. También existen premios menores para quienes coinciden con tres, dos o una cifra, según la modalidad de la jugada.



¿Cuánto cuesta Chontico Noche?

El costo de participación es variable y flexible, así cada jugador decide cuánto dinero invertir según su presupuesto. El chance admite apuestas desde valores bajos, lo que facilita el acceso para la población colombiana y contribuye a su popularidad diaria. La rentabilidad potencial es un gran incentivo; por ejemplo, con una apuesta de $1.000 pesos, el usuario puede ganar hasta 4.500 veces ese valor si acierta las cuatro cifras en el orden correcto. El premio final depende de la cantidad apostada y del tipo de jugada registrada.



¿Qué días juega Chontico Noche?

El Chontico Noche juega todos los días del año, incluyendo domingos y días festivos. Esta frecuencia diaria asegura oportunidades constantes de ganar y mantiene la dinámica de apuestas en todo el país. Los horarios de los sorteos se adaptan al ritmo cotidiano. De lunes a viernes el sorteo se realiza aproximadamente a las 7:00 de la noche, mientras que los sábados se efectúa hacia las 10:00 p. m., y los domingos o días feriados se transmite en un horario cercano a las 8:00 p. m..



¿Qué hacer si se gana Chontico Noche?

En caso de ganar, el jugador debe conservar su tiquete original, ya que es el único soporte válido para reclamar el premio. El ganador debe dirigirse a un punto autorizado para validar el resultado y tramitar el pago de su dinero. El cobro suele ser ágil, aunque los premios de mayor cuantía pueden requerir verificación adicional para garantizar la transparencia. Se recomienda revisar siempre los resultados en canales oficiales para evitar confusiones. Así, a la espera del número de hoy sábado, el sorteo sigue consolidándose como uno de los más importantes de Colombia.

