Baloto y Revancha hoy: resultados de números ganadores y acumulado de este miércoles 2 de septiembre

Las expectativas de miles de apostadores en el país vuelven a renovarse con una nueva jornada del juego de suerte y azar preferido por la audiencia colombiana. En Noticias Caracol se presentan los números del sorteo de Baloto y Revancha para validar si hay un nuevo multimillonario en el territorio nacional o si las bolsas acumuladas continúan incrementando su valor.



¿Qué números cayeron en Baloto y Revancha?

La combinación principal del juego tradicional junto a la modalidad alternativa determinan los ganadores de la noche. Los datos oficiales actualizados de la fecha son los siguientes:

Baloto



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente Superbalota: Pendiente

Revancha



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente Superbalota: Pendiente

Cobro de premios y montos autorizados en la red oficial

El proceso de reclamación de un tiquete premiado está supeditado al monto total obtenido tras la realización del escrutinio por parte de la empresa concesionaria Operador Nacional de Juegos (ONJ). De acuerdo con las normas vigentes reguladas por Coljuegos, el procedimiento varía según el volumen de Unidades de Valor Tributario (UVT) al que equivalga el incentivo monetario.

Para aquellos premios cuya cuantía sea menor a 182 UVT (equivalente a $9.532.068 en el año 2026), el ciudadano acreedor puede desplazarse de manera presencial a cualquiera de los puntos de venta autorizados de las redes de pago aliadas a nivel nacional. Basta con presentar el boleto original en perfecto estado de conservación junto con el documento de identidad original para efectuar la validación en la terminal y recibir el importe correspondiente.

En el escenario de obtener el acumulado mayor o incentivos cuantiosos que superen las 182 UVT, el trámite debe gestionarse directamente a través de la Fiduciaria de Occidente, entidad encargada de la administración de los recursos del juego. El ganador debe agendar una cita previa para iniciar la verificación de seguridad, la radicación del billete físico y la posterior transferencia bancaria a la cuenta personal del titular.



Retenciones de ley e impuesto a las ganancias ocasionales

Es indispensable que los apostadores tengan pleno conocimiento sobre la aplicación de los tributos exigidos por el Estatuto Tributario en Colombia para los premios obtenidos mediante sorteos y juegos de suerte. El dinero anunciado en los acumulados públicos no se entrega en su totalidad al apostador debido a los descuentos legales de carácter obligatorio.



Todo valor entregado que exceda los límites mínimos estipulados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) está sujeto a una retención en la fuente del 20% por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales. La entidad pagadora actúa como agente de retención directo y descuenta de inmediato dicho porcentaje antes de desembolsar la suma neta al ganador.



Ejemplo de liquidación de impuestos ante la DIAN

Si un jugador resulta victorioso con un premio mayor de $10.000.000.000 (diez mil millones de pesos), el desglose financiero del pago se ejecuta bajo los siguientes parámetros:



Premio total anunciado: $10.000.000.000

Retención en la fuente (20% por ganancia ocasional): $2.000.000.000

Importe neto depositado al apostador: $8.000.000.000

Adicionalmente, el beneficiario tiene la obligación de reportar la totalidad del dinero bruto ganado en la declaración de renta correspondiente al año gravable en el que percibió el ingreso. El valor retenido inicialmente servirá como un anticipo o saldo a favor que neutralizará el impuesto calculado sobre dicha ganancia extraordinaria durante la liquidación tributaria.



Importancia de jugar legal y supervisión de Coljuegos

Adquirir tiquetes exclusivamente en los canales físicos o digitales oficiales legalmente establecidos garantiza la transparencia del proceso y el destino de las rentas de la explotación de los juegos de azar hacia la salud de los colombianos. Coljuegos, como empresa industrial y comercial del Estado encargada de administrar el monopolio rentístico, ejerce inspección permanente sobre los instrumentos técnicos y bolilleros del operador.



Verificar que el tiquete cuente con los elementos de seguridad, el número de serie y la fecha correcta del sorteo protege al usuario frente a fraudes y garantiza el derecho a reclamar cualquier suma ganadora ante las autoridades competentes.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.