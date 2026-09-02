Resultados de loterías hoy 2 de septiembre de 2026: Manizales, Meta, Valle y Baloto

La jornada de sorteos de este miércoles 2 de septiembre reúne cuatro de los juegos de azar que hacen parte del calendario habitual en Colombia. Durante la noche se conocen los resultados de las loterías de Manizales, Meta y Valle, además de las combinaciones de Baloto y Revancha.

Cada juego cuenta con una mecánica y un plan de premios diferente. Mientras las loterías tradicionales entregan sus resultados mediante un número de cuatro cifras y una serie, Baloto utiliza cinco números y una Superbalota.

Resultados de la noche del 2 de septiembre

Lotería de Manizales

Número ganador: 8587

Serie: 223

Lotería del Meta

Número ganador: 1719

Serie: 084

Lotería del Valle

Número ganador: 9164

Serie: 113

Baloto

Números ganadores: 41 - 04 - 08 - 09 -39

41 - 04 - 08 - 09 -39 Superbalota: 14

Revancha

Números ganadores: 19 - 38 - 32 - 41 -17

19 - 38 - 32 - 41 -17 Superbalota: 01

¿A qué hora se conocen los resultados?

Las loterías tradicionales tienen sus sorteos programados durante la noche de este miércoles desde las 10:30 p.m., mientras que Baloto y Revancha cuentan con su propia programación a las 11:00 p.m.. Una vez terminan las extracciones, los resultados oficiales permiten establecer cuáles fueron las combinaciones favorecidas en cada juego.



Por ello, los números de esta jornada deben verificarse directamente en los canales oficiales correspondientes antes de confirmar un eventual premio.



¿Qué hacer si tiene un número ganador?

Quienes encuentren coincidencias entre su billete o comprobante y alguno de los resultados deben conservar el documento original en buenas condiciones y consultar el procedimiento de reclamación establecido para cada juego.

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En el caso de las loterías, el número y la serie son datos fundamentales para determinar si el billete fue favorecido. Para Baloto y Revancha, la comprobación se realiza con los números seleccionados y la respectiva Superbalota.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co