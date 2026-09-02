Lotería del Meta del 2 de septiembre de 2026: consulte el número ganador del premio mayor

Este miércoles 2 de septiembre de 2026 se lleva a cabo una nueva jornada de apuestas en el país y los compradores de la Lotería del Meta aguardan la confirmación oficial del número afortunado que se llevará el plan de premios mayor. A continuación se presentan las cifras correspondientes a este sorteo.



¿Qué número cayó en la Lotería del Meta del 2 de septiembre de 2026?

Los ciudadanos que adquirieron su billete o fracción para el juego de esta noche pueden verificar las combinaciones que arrojan las balotas autorizadas. El premio mayor entrega una suma millonaria al billete que coincida de forma exacta con las cifras y la serie extraída.



Resultado del premio mayor de la Lotería del Meta

Número ganador : Pendiente

: Pendiente Serie: Pendiente

¿A qué hora juega y cómo ver la transmisión de la Lotería del Meta?

La Lotería del Meta, conocida tradicionalmente en el país como "La Llanerita de los Colombianos", realiza su sorteo ordinario todas las semanas en el horario habitual de las 10:30 p.m. La transmisión institucional se emite en directo por señal de televisión abierta y plataformas digitales oficiales, donde las autoridades delegadas supervisan la transparencia de la extracción de las balotas.

Para comprobar la validez de los boletos, el público puede acudir a la red de distribuidores autorizados en todo el territorio nacional, así como a los portales web oficiales habilitados para la venta de lotería en línea.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Meta?

Quienes resulten ganadores de algún incentivo monetario en la Lotería del Meta deben seguir el procedimiento legal estipulado por las autoridades de juegos de suerte y azar en Colombia. En primera instancia, es imprescindible conservar el billete o la fracción física en perfecto estado, evitando tachaduras, enmendaduras o deterioros que impidan la correcta lectura del código de barras y de la serie.

Si la apuesta fue realizada a través de plataformas digitales o puntos de venta electrónicos autorizados, el usuario debe presentar la comprobación digital emitida por el sistema junto con su documento de identidad original.



Los trámites varían según el monto obtenido:



Premios menores: Se pueden cobrar de forma directa en los puntos de venta autorizados o con el lotero de confianza, presentando el tiquete original y la cédula de ciudadanía.

Se pueden cobrar de forma directa en los puntos de venta autorizados o con el lotero de confianza, presentando el tiquete original y la cédula de ciudadanía. Premios mayores o secos de alto valor: Requieren que el ciudadano se dirija a la sede administrativa de la Lotería del Meta o a las entidades financieras pactadas por la empresa. Allí se debe diligenciar el formulario de identificación de ganadores y adjuntar fotocopia de la cédula ampliada al 150 %.

Descuentos por ley e impuestos a las ganancias ocasionales

Es importante que los apostadores tengan en cuenta las retenciones tributarias aplicables a los premios de lotería en Colombia. Según la normativa vigente del Estatuto Tributario, las ganancias obtenidas en juegos de suerte y azar están sujetas a la retención por concepto de ganancia ocasional.



De acuerdo con las disposiciones legales, a los premios que superen el tope exento fijado en Unidades de Valor Tributario (UVT) se les aplica una deducción del 20 % destinada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Adicionalmente, se efectúa un descuento correspondiente al impuesto sobre premios de loterías, cuya tasa es del 17 %, dinero que se transfiere a los fondos públicos de salud. Por lo tanto, la suma liquida que recibe el ciudadano es el resultado de restar dichos porcentajes de ley al valor total bruto del premio obtenido.



Importancia de jugar legal y el papel de Coljuegos

Adquirir lotería legal no solo garantiza el cobro seguro de los premios en caso de resultar favorecido, sino que aporta de manera directa a la financiación del sistema de salud de los colombianos. La Lotería del Meta opera bajo la vigilancia y regulación estricta de las autoridades territoriales y del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, en concordancia con los lineamientos fijados por Coljuegos.

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Las apuestas ilegales o no autorizadas representan un riesgo alto para los ciudadanos, ya que no cuentan con garantías de pago ni respaldo institucional. Adicionalmente, el comercio ilegal de rifas y chances resta recursos valiosos a los hospitales y redes de atención médica pública del país. Antes de realizar cualquier apuesta, se recomienda verificar que el distribuidor cuente con los sellos y autorizaciones vigentes emitidas por las entidades competentes.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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