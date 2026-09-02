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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Jugó Sinuano Noche? Consulte el resultado de este miércoles 2 de septiembre

¿Jugó Sinuano Noche? Consulte el resultado de este miércoles 2 de septiembre

El Sinuano Noche ya tiene resultado este miércoles 2 de septiembre de 2026. Consulte el número ganador y la quinta cifra del sorteo y verifique si su apuesta fue premiada.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 2 de sept, 2026
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Sinuano Noche 10 de junio 2026: resultados, números ganadores de hoy
Sinuano Noche 2026: resultados, números ganadores de hoy -
El Sinuano - Getty Images

El Sinuano Noche volvió a captar la atención de los jugadores este miércoles, 2 de septiembre de 2026, con el sorteo correspondiente a la jornada. Miles de personas estuvieron pendientes de conocer la combinación que definió a los ganadores de este popular juego de azar, especialmente en la región Caribe, donde cuenta con una amplia tradición. Tras realizarse el sorteo, la combinación correspondiente a esta fecha ya fue definida. Estos son los números que deben revisar los participantes en sus tiquetes para determinar si obtuvieron algún premio.

Sinuano Noche, resultados miércoles 2 de septiembre

  • Número ganador:
  • Quinta cifra:

Los jugadores deben verificar cuidadosamente las cifras de su apuesta y conservar el tiquete original en caso de haber obtenido un premio.

¿Cómo jugar Sinuano Noche?

Para participar en el Sinuano Noche, el jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999. La principal modalidad consiste en acertar las cuatro cifras y su respectivo orden de acuerdo con el resultado del sorteo.

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El juego también contempla otras formas de obtener premios. Los participantes pueden realizar apuestas sobre las tres, dos o una últimas cifras, además de opciones en las que el orden de los números puede no ser determinante. Asimismo, existe la posibilidad de incluir una quinta cifra, dependiendo de la modalidad seleccionada.

¿Cuánto cuesta Sinuano Noche?

El valor de la apuesta depende de la modalidad y del monto elegido por el jugador. Según la información suministrada, las apuestas pueden comenzar desde $500, lo que permite participar con una inversión relativamente baja.

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El premio está relacionado con el tipo de apuesta realizada. En el caso de acertar las cuatro cifras en el orden correspondiente, el pago puede alcanzar hasta 4.500 veces el valor apostado.

Por esta razón, antes de jugar es importante revisar las condiciones de cada modalidad y conocer cuánto corresponde al premio según el valor invertido.

¿Qué días juega Sinuano Noche?

El sorteo del Sinuano Noche se realiza diariamente, por lo que los participantes tienen la posibilidad de jugar durante los siete días de la semana, incluidos domingos y festivos.

De acuerdo con los horarios indicados para el juego, de lunes a sábado el sorteo se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m., mientras que los domingos y festivos está programado alrededor de las 8:30 p. m. Estos horarios pueden ser consultados por los jugadores a través de los canales oficiales antes de cada jornada.

¿Qué hacer si se gana Sinuano Noche?

Quienes encuentren que su número coincide con alguna de las combinaciones premiadas deben guardar el tiquete original, ya que este es necesario para adelantar el proceso de reclamación.

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Dependiendo del valor obtenido, el pago puede realizarse en puntos autorizados o a través de redes aliadas. Para premios de mayor cuantía, el ganador deberá presentar su documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para efectuar el cobro.

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También es importante tener presente que los premios que superen determinados montos pueden estar sujetos a las retenciones tributarias correspondientes.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
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