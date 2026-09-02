Lotería del Valle hoy: consulte el resultado del sorteo de este miércoles 2 de septiembre 2026

La Lotería del Valle realiza este miércoles 2 de septiembre un nuevo sorteo ordinario, jornada en la que está en juego un premio mayor de $9.000 millones. El sorteo se desarrolla cada miércoles a las 10:30 p.m. por el canal Telepacífico.

Resultado Lotería del Valle del 2 de septiembre

Estos son los datos correspondientes al sorteo de este miércoles:



Número ganador: 9164

9164 Serie: 113

¿Cuánto cuesta jugar la Lotería del Valle?

El billete de la Lotería del Valle está dividido en tres fracciones. Quienes adquieren una sola fracción pagan $6.000 y tienen derecho a una tercera parte del premio que corresponda.

Por su parte, el billete completo cuesta $18.000 y está compuesto por las tres fracciones, lo que permite acceder al 100 % del premio obtenido, siempre que el número y la serie resulten favorecidos.



Para participar se utiliza un número de cuatro cifras acompañado de una serie de tres dígitos.



Estos son los principales premios

El plan de premios de la Lotería del Valle incluye, además del premio mayor, diferentes secos.



Premio mayor: $9.000 millones.

$9.000 millones. Seco: $500 millones.

2 secos: $100 millones cada uno.

3 secos: $60 millones cada uno.

1 seco: $40 millones.

25 secos: $30 millones cada uno.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Valle?

Si el resultado coincide con el número y la serie del billete o fracción, el ganador debe conservar el documento original y en buen estado para iniciar el proceso de reclamación.

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Entre los documentos que pueden ser solicitados se encuentran el billete ganador y el documento de identidad. Para premios de mayor cuantía también pueden requerirse documentos adicionales, de acuerdo con las condiciones establecidas por la entidad.

Es importante verificar primero el resultado oficial y revisar que tanto el número como la serie coincidan antes de realizar cualquier trámite.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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