En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
TIROTEO EN EE. UU.
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Pensando en que se gastó la plata? Bancolombia anunció cuándo podrá ver su historial de gastos 2025

¿Pensando en que se gastó la plata? Bancolombia anunció cuándo podrá ver su historial de gastos 2025

Los usuarios del banco ahora podrán consultar un informe personalizado sobre la forma en que administraron su dinero durante el año. Le contamos desde cuándo estará disponible.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 27 de nov, 2025
Comparta en:
¿Pensando en que se gastó la plata? Bancolombia anunció cuándo podrá ver su historial de gastos 2025
Este reporte presenta la información financiera de los usuarios de Bancolombia de forma comprensible. -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad