En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
TIROTEO EN EE. UU.
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Buscando dónde hacer sus prácticas? Fondo Nacional del Ahorro abrió convocatoria y paga $2.500.000

¿Buscando dónde hacer sus prácticas? Fondo Nacional del Ahorro abrió convocatoria y paga $2.500.000

El FNA busca estudiantes de carreras como Comunicación Social, Administración de Empresas, Derecho y muchas más. El programa incluye prestaciones sociales. Le explicamos cómo postularse.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 27 de nov, 2025
Comparta en:
Prácticas en el FNA: pagan $2.500.000 con todas las prestaciones, cómo aplicar
Prácticas en el FNA: pagan $2.500.000 con todas las prestaciones, cómo aplicar -

Publicidad

Publicidad

Publicidad