WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
TIROTEO EN EE. UU.
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / 36 años de la tragedia de Avianca que dejó 110 muertos: estas son las teorías del siniestro aéreo

36 años de la tragedia de Avianca que dejó 110 muertos: estas son las teorías del siniestro aéreo

Un informe clasificado del FBI señala que la tragedia de Avianca en 1989 no fue causada por una bomba de Pablo Escobar, sino que existirían “pruebas de carácter técnico y científico” que apuntan a otra causa. ¿Qué pasó realmente?

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 27 de nov, 2025
