El trabajo en Canadá por el que podría ganar más de $11 millones: estos son los requisitos

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), en articulación con una empresa canadiense acreditada por las autoridades migratorias de ese país, anunció la apertura de una convocatoria de empleo internacional dirigida a trabajadores colombianos del sector automotriz. En total, se ofertan 10 vacantes para el cargo de carrocero, con lugar de ejecución en Canadá y contrato a término fijo por un año.

La oferta hace parte de los procesos de intermediación laboral internacional que adelanta la Agencia Pública de Empleo del Sena, y busca cubrir perfiles con experiencia comprobada en reparación y restauración de carrocerías de vehículos. De acuerdo con la información publicada por la entidad, las personas interesadas deberán cumplir de manera estricta con todos los requisitos exigidos por el empleador, ya que las postulaciones incompletas no podrán continuar en el proceso de selección.

La convocatoria fue abierta el 21 de noviembre de 2025 y estará disponible únicamente hasta que se complete el número de hojas de vida requeridas por la empresa, incluso si la fecha de cierre prevista, fijada inicialmente antes del 22 de diciembre de 2025, no se ha cumplido. Una vez se alcance el cupo solicitado, la vacante pasará automáticamente a estado de seguimiento y dejará de estar visible en la plataforma.



Los requisitos para aplicar a convocatoria de empleo en Canadá

En cuanto a los requisitos académicos, los aspirantes deben contar como mínimo con título de bachiller. De manera preferente, se solicita diploma o certificación técnica en carrocería automotriz. En relación con la experiencia laboral, la empresa requiere un mínimo de 60 meses, es decir, cinco años de trabajo comprobado en concesionarios de automóviles, donde el trabajador haya desempeñado funciones relacionadas con la reparación de carrocerías.



Entre las funciones principales del cargo se encuentran la reparación y restauración de carrocerías de automóviles dañadas, el uso de herramientas y equipos especializados para enderezar, lijar, pintar y pulir superficies, así como la sustitución de partes que presenten daños irreparables. Se trata de labores que demandan precisión técnica, conocimiento de materiales y manejo adecuado de maquinaria.



La empresa ofrece un contrato a término fijo con una duración inicial de 12 meses. La jornada laboral será de tiempo completo, con un horario de 40 horas semanales distribuidas de lunes a viernes, entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m. El salario mensual será de 4.333,33 dólares canadienses, lo que equivale, de manera aproximada, a 11.560.000 pesos colombianos, según la tasa de cambio referencial.

En materia de prestaciones sociales, los trabajadores seleccionados contarán con vacaciones y demás beneficios establecidos por la legislación laboral canadiense. Adicionalmente, la empresa asumirá el tiquete para el traslado al país de destino. No obstante, los aspirantes deberán tener pasaporte vigente o, en su defecto, haber iniciado el trámite correspondiente al momento de su postulación.



¿Cómo postularse a oferta de empleo en Canadá?

El proceso de selección podrá desarrollarse en modalidad presencial o virtual, de acuerdo con lo que determine el empleador. En caso de que se realice de forma presencial, las personas preseleccionadas deberán asumir por su cuenta los gastos de desplazamiento hacia la ciudad que sea definida para las entrevistas. Si el proceso se adelanta de manera virtual, la empresa contactará previamente a los candidatos para la verificación de su perfil y posteriormente los citará a entrevistas en línea, en las fechas que se indiquen oportunamente.

Para participar, los aspirantes deben tener registrada o actualizada su hoja de vida en la aplicación web oficial de la Agencia Pública de Empleo del Sena. Además, deberán indicar correctamente en el campo de "Intereses ocupacionales", dentro de la pestaña de experiencia laboral, la ocupación correspondiente al perfil de carrocero. La postulación se realiza de manera autónoma por parte del candidato, sin intermediarios de ningún tipo.

Desde el Sena se reiteró que este proceso solo se tramita a través de su portal oficial de empleo. Las postulaciones realizadas por portales externos, redes sociales o directamente en la página de la empresa no serán tenidas en cuenta dentro del proceso de selección. Así mismo, recordó que todos los servicios ofrecidos por la Agencia Pública de Empleo son gratuitos y no requieren pagos en ninguna etapa.

