En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
TIROTEO EN EE. UU.
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / El trabajo en Canadá por el que podría ganar más de $11 millones: estos son los requisitos

El trabajo en Canadá por el que podría ganar más de $11 millones: estos son los requisitos

El Sena habilitó una convocatoria para colombianos que podrán trabajar legalmente en Canadá por un periodo inicial de 12 meses. Vea cómo postularse.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 27 de nov, 2025
Comparta en:
El trabajo en Canadá por el que podría ganar más de $11 millones: estos son los requisitos
Los aspirantes deben contar como mínimo con título de bachiller. -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad