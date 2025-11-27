En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
TIROTEO EN EE. UU.
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote Los Informantes
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / Así ha sido el cambio extremo de la Barbie colombiana: ¿cuántas y cuáles cirugías se ha hecho?

Así ha sido el cambio extremo de la Barbie colombiana: ¿cuántas y cuáles cirugías se ha hecho?

La Barbie colombiana, quien comentó que se encuentra en terapia por "dismorfia corporal", reveló En Aguas Profundas detalles de los procesos a los que se ha sometido desde que tenía 20 años.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 27 de nov, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad